Cara mendapatkan tiket pertandingan Manchester City vs Crystal Palace: Harga tiket Liga Premier, informasi jadwal pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Manchester City akan menjamu Crystal Palace di StadionEtihad, Manchester, pada Rabu, 13 Mei, dalam laga Liga Premier yang diprediksi akan berlangsung sengit seiring dengan memasuki pekan penentuan perebutan gelar juara.

Manchester City saat ini berada di peringkat ke-2 Liga Premier, sementara Crystal Palace di peringkat ke-14. The Cityzens tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Arsenal, namun memiliki satu pertandingan sisa yang krusial untuk menjaga harapan meraih gelar keempat berturut-turut tetap hidup.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Manchester City vs Crystal Palace, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Manchester City vs Crystal Palace di Liga Premier berlangsung?

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Manchester City vs Crystal Palace di Liga Premier?

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Premier, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket perhotelan tambahan, yang tersedia melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub sepak bola Inggris biasanya membagikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, bagi pemegang tiket musiman. Kemudian, bagi mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang sebelumnya dan diurutkan berdasarkan poin loyalitas. Terakhir, untuk umum selama periode penjualan umum.

Jika Anda mencari tiket di menit-menit terakhir, para penggemar juga mencari tiket di platform sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket pertandingan Manchester City vs Crystal Palace di Liga Premier?

Harga tiket Liga Premier sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, pelajar, dan lansia, tetapi kisaran harga ini berbeda-beda di setiap tim.

Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium sering kali dihargai lebih mahal. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan ke dalam kategori - misalnya, pertandingan besar melawan lawan ternama mungkin masuk ke dalam tingkatan yang lebih tinggi, dengan harga yang naik sesuai dengan itu.

Liga Premier telah membatasi harga tiket pertandingan tandang sebesar £30 per tiket. Jadi, jika Anda mencari pilihan yang lebih murah, Anda mungkin ingin mencari tahu jadwal pertandingan tandang tim Anda dan memburu tiket-tiket tersebut.

Berita tim & susunan pemain





Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain 58 C. Kporha

28 C. Doucoure

9 E. Nketiah





Formulir

Rekor Head-to-Head

Klasemen



