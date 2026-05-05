Cara mendapatkan tiket pertandingan Manchester City vs Brentford: Harga tiket Liga Premier, informasi jadwal pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Manchester City akan menjamu Brentford di Stadion Etihad, Manchester, pada Sabtu, 9 Mei, dalam laga yang diprediksi akan menjadi pertarungan taktis yang sangat krusial seiring dengan memasuki tiga pekan terakhir perebutan gelar Liga Premier.

Manchester City saat ini berada di peringkat ke-2 Liga Premier, sementara Brentford di peringkat ke-7, dengan The Cityzens tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Arsenal - meskipun mereka memiliki satu pertandingan sisa yang krusial yang dapat menjaga impian mereka untuk mempertahankan gelar juara secara historis tetap hidup.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Manchester City vs Brentford, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Manchester City vs Brentford di Liga Premier berlangsung?

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Manchester City vs Brentford di Liga Premier?

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Premier, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket perhotelan tambahan, yang tersedia melalui portal tiket resmi klub.

Klub sepak bola Inggris biasanya membagikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, kepada pemegang tiket musiman. Kemudian, kepada mereka yang pernah menonton pertandingan kandang sebelumnya dan diurutkan berdasarkan poin loyalitas. Terakhir, kepada masyarakat umum selama periode penjualan umum.

Jika Anda mencari tiket pada menit-menit terakhir, para penggemar juga biasanya membeli tiket melalui platform sekunder seperti StubHub.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Manchester City vs Brentford?

Saat musim memasuki akhir pekan kedua dari akhir, tekanan pada Manchester City sangat besar. Tim asuhan Pep Guardiola tampil sangat konsisten selama fase akhir musim, namun hasil imbang dramatis 3-3 melawan Everton pada 4 Mei membuat mereka tidak memiliki ruang untuk kesalahan lagi.

City akan berusaha untuk menampilkan dominasi yang mereka tunjukkan dalam pertandingan terakhir mereka di Etihad, di mana mereka mengalahkan Southampton 2-1 pada 25 April untuk mengamankan tempat mereka di final Piala FA.

Dengan gelar juara yang dipertaruhkan, The Cityzens akan mengandalkan efisiensi menakutkan Erling Haaland, yang memimpin perebutan Sepatu Emas dan tetap menjadi titik fokus serangan yang telah menembus pertahanan Brentford dua kali musim ini.

Namun, Brentford tiba di Manchester sebagai tim yang paling sulit diprediksi di liga.

The Bees asuhan Thomas Frank sedang menikmati musim yang bersejarah dan saat ini terlibat dalam pertarungan sengit untuk memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa, dengan selisih hanya beberapa poin dari enam besar. Mereka telah membuktikan ketangguhan mereka baru-baru ini, dengan meraih hasil imbang 0-0 melawan Manchester United pada 27 April dan hasil imbang 2-2 dengan Everton pada 11 April.

Meskipun City berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 pada laga tandang pada 5 Oktober, kemampuan Brentford dalam mengganggu tim-tim papan atas tetap menjadi kekuatan utamanya. Mereka akan mengandalkan Igor Thiago yang lincah untuk memimpin lini depan dan memanfaatkan setiap kelemahan di barisan pertahanan City yang kehilangan Josko Gvardiol yang cedera.

Berapa harga tiket pertandingan Manchester City vs Brentford di Liga Premier?

Harga tiket Liga Premier sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, pelajar, dan lansia, tetapi kisaran harga ini berbeda-beda di setiap tim.

Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium sering kali dihargai lebih mahal. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan ke dalam kategori - misalnya, pertandingan besar melawan lawan-lawan ternama mungkin masuk ke dalam kategori yang lebih tinggi, dengan harga yang naik sesuai dengan itu.

Liga Premier telah membatasi harga tiket pertandingan tandang sebesar £30 per tiket. Jadi, jika Anda mencari pilihan yang lebih murah, Anda mungkin ingin mencari tahu jadwal pertandingan tandang tim Anda dan memburu tiket-tiket tersebut.

Berita tim & susunan pemain

Formulir

Rekor Head-to-Head