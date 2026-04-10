Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Cara mendapatkan tiket pertandingan Manchester City vs Arsenal: Harga tiket Liga Premier, informasi pertandingan tanggal 19 April, waktu kick-off, dan lainnya

Cara membeli tiket untuk pertandingan Liga Premier antara Manchester City dan Arsenal, termasuk informasi jadwal pertandingan

Manchester City akan menjamu Arsenal di Stadion Etihad, Manchester, pada Minggu, 19 April, dalam laga yang diprediksi akan menjadi penentu gelar juara Liga Premier.

Manchester City saat ini berada di peringkat ke-2 di Liga Premier, sementara Arsenal berada di peringkat pertama dengan keunggulan sembilan poin di puncak klasemen, meskipun The Cityzens memiliki satu pertandingan sisa yang krusial yang berpotensi memperkecil selisih poin.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Manchester City vs Arsenal, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Manchester City vs Arsenal di Liga Premier berlangsung?

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Manchester City vs Arsenal di Liga Premier?

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Premier, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket layanan tambahan, yang dapat dibeli melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub sepak bola Inggris biasanya mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

  1. Pertama, bagi pemegang tiket musiman.
  2. Kemudian, bagi mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang sebelumnya dan diurutkan berdasarkan poin loyalitas.
  3. Terakhir, kepada masyarakat umum selama periode penjualan umum.

Jika Anda mencari tiket di menit-menit terakhir, para penggemar juga mencari tiket di platform sekunder seperti StubHub.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Manchester City vs Arsenal?

Dengan hanya beberapa pertandingan tersisa di musim 2025/26, pertandingan ini secara luas dianggap sebagai pertandingan yang akan menentukan pemenang trofi Liga Premier. 

Arsenal telah menjadi penentu laju musim ini, tetapi Manchester City asuhan Pep Guardiola telah menemukan performa terbaik mereka di musim semi. Meskipun City tertinggal dalam perolehan poin, mereka membawa momentum psikologis yang sangat besar ke dalam pertandingan ini, setelah baru-baru ini mengalahkan The Gunners 2-0 di Wembley pada 22 Maret, untuk mengangkat trofi EFL Cup.

Pertemuan liga pertama mereka musim ini pada 21 September berakhir dengan hasil imbang 1-1 yang menegangkan di Emirates, membuktikan bahwa kedua tim sama-sama tak mau mengalah lebih dulu. Ketangguhan pertahanan Arsenal, yang dipimpin oleh Jurrien Timber, akan diuji hingga batas maksimalnya oleh Erling Haaland yang tak kenal lelah, yang sekali lagi memimpin perburuan Sepatu Emas. Sementara itu, lini tengah City harus menghadapi performa gemilang Gabriel Martinelli di akhir musim, yang gol penyama kedudukan pada menit ke-93 dalam pertemuan liga sebelumnya tetap menjadi sorotan musim ini.

Berapa harga tiket Liga Premier Manchester City vs Arsenal?

Harga tiket Liga Premier sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, pelajar, dan lansia, namun rentang harga ini berbeda-beda antar klub.

Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium sering kali dihargai lebih mahal. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan ke dalam kategori - misalnya, pertandingan besar melawan lawan ternama mungkin masuk ke dalam kategori yang lebih tinggi, dengan harga yang naik sesuai dengan itu.

Liga Premier telah membatasi harga tiket pertandingan tandang sebesar £30 per tiket. Jadi, jika Anda mencari pilihan yang lebih murah, Anda mungkin ingin mencari tahu jadwal pertandingan tandang tim Anda dan memburu tiket-tiket tersebut.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Manchester City vs Arsenal

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • P. Guardiola

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Arteta

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

MCI
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

ARS
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Rekor Head-to-Head

MCI

Last 5 matches

ARS

1

Menang

3

Seri

1

Menang

6

Gol tercipta

8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Klasemen

Klub Liga Premier 2025/26 berdasarkan harga tiket

KlubStadionKisaran Harga Tiket (Tiket Masuk Umum Dewasa)Rentang Harga Tiket MusimTiket
ArsenalStadion Emirates£31,50 - £141,00£1.073 - £2.050Informasi tiket
Aston VillaVilla Park£44,50 - £92,00£640 - £944Informasi tiket
BournemouthStadion Vitality£33,00 - £56,00£633 - £875Informasi tiket
BrentfordStadion Gtech Community£40,00 - £65,00£495 - £598Informasi tiket
Brighton & Hove AlbionStadion Komunitas American Express£34,00 - £78,00£595 - £860Informasi tiket
BurnleyTurf Moor£50,00 - £75,00£455 - £500Informasi tiket
ChelseaStamford Bridge£48,00 - £58,00£595 - £940Informasi tiket
Crystal PalaceSelhurst Park£48,00 - £58,00£545 - £895Informasi tiket
EvertonGoodison Park£55,00£515 - £690Informasi tiket
FulhamCraven Cottage£35,00 - £105,00£455 - £3.000Informasi tiket
Leeds UnitedElland Road£33,00 - £56,00£420 - £TBCInformasi tiket
LiverpoolAnfield£9,00 - £61,00£699 - £886Informasi tiket
Manchester CityStadion Etihad£58,00 - £75,00£385 - £1.030Informasi tiket
Manchester UnitedOld Trafford£36,00 - £58,00£559 - £950Informasi tiket
Newcastle UnitedSt James’ Park£50,00 - £58,00£417 - £811Informasi tiket
Nottingham ForestCity Ground£45,00 - £60,00£465 - £660Informasi tiket
SunderlandStadium of Light£33,00 - £56,00£390 - £720Informasi tiket
Tottenham HotspurStadion Tottenham Hotspur£48,00 - £109,00£807 - £2.015Informasi tiket
West Ham UnitedStadion London£30,00 - £120,00£310 - £1.620Informasi tiket
Wolverhampton WanderersMolineux£26,50 - £71,00£525 - £833Informasi tiket

