Cara mendapatkan tiket pertandingan Manchester City vs Arsenal: Harga tiket Liga Premier, informasi pertandingan tanggal 19 April, waktu kick-off, dan lainnya

Manchester City akan menjamu Arsenal di Stadion Etihad, Manchester, pada Minggu, 19 April, dalam laga yang diprediksi akan menjadi penentu gelar juara Liga Premier.

Manchester City saat ini berada di peringkat ke-2 di Liga Premier, sementara Arsenal berada di peringkat pertama dengan keunggulan sembilan poin di puncak klasemen, meskipun The Cityzens memiliki satu pertandingan sisa yang krusial yang berpotensi memperkecil selisih poin.

Kapan pertandingan Manchester City vs Arsenal di Liga Premier berlangsung?

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Manchester City vs Arsenal di Liga Premier?

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Premier, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket layanan tambahan, yang dapat dibeli melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub sepak bola Inggris biasanya mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, bagi pemegang tiket musiman. Kemudian, bagi mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang sebelumnya dan diurutkan berdasarkan poin loyalitas. Terakhir, kepada masyarakat umum selama periode penjualan umum.

Jika Anda mencari tiket di menit-menit terakhir, para penggemar juga mencari tiket di platform sekunder seperti StubHub.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Manchester City vs Arsenal?

Dengan hanya beberapa pertandingan tersisa di musim 2025/26, pertandingan ini secara luas dianggap sebagai pertandingan yang akan menentukan pemenang trofi Liga Premier.

Arsenal telah menjadi penentu laju musim ini, tetapi Manchester City asuhan Pep Guardiola telah menemukan performa terbaik mereka di musim semi. Meskipun City tertinggal dalam perolehan poin, mereka membawa momentum psikologis yang sangat besar ke dalam pertandingan ini, setelah baru-baru ini mengalahkan The Gunners 2-0 di Wembley pada 22 Maret, untuk mengangkat trofi EFL Cup.

Pertemuan liga pertama mereka musim ini pada 21 September berakhir dengan hasil imbang 1-1 yang menegangkan di Emirates, membuktikan bahwa kedua tim sama-sama tak mau mengalah lebih dulu. Ketangguhan pertahanan Arsenal, yang dipimpin oleh Jurrien Timber, akan diuji hingga batas maksimalnya oleh Erling Haaland yang tak kenal lelah, yang sekali lagi memimpin perburuan Sepatu Emas. Sementara itu, lini tengah City harus menghadapi performa gemilang Gabriel Martinelli di akhir musim, yang gol penyama kedudukan pada menit ke-93 dalam pertemuan liga sebelumnya tetap menjadi sorotan musim ini.

Berapa harga tiket Liga Premier Manchester City vs Arsenal?

Harga tiket Liga Premier sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, pelajar, dan lansia, namun rentang harga ini berbeda-beda antar klub.

Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium sering kali dihargai lebih mahal. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan ke dalam kategori - misalnya, pertandingan besar melawan lawan ternama mungkin masuk ke dalam kategori yang lebih tinggi, dengan harga yang naik sesuai dengan itu.

Liga Premier telah membatasi harga tiket pertandingan tandang sebesar £30 per tiket. Jadi, jika Anda mencari pilihan yang lebih murah, Anda mungkin ingin mencari tahu jadwal pertandingan tandang tim Anda dan memburu tiket-tiket tersebut.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Manchester City vs Arsenal

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Klub Liga Premier 2025/26 berdasarkan harga tiket

Klub Stadion Kisaran Harga Tiket (Tiket Masuk Umum Dewasa) Rentang Harga Tiket Musim Tiket Arsenal Stadion Emirates £31,50 - £141,00 £1.073 - £2.050 Informasi tiket Aston Villa Villa Park £44,50 - £92,00 £640 - £944 Informasi tiket Bournemouth Stadion Vitality £33,00 - £56,00 £633 - £875 Informasi tiket Brentford Stadion Gtech Community £40,00 - £65,00 £495 - £598 Informasi tiket Brighton & Hove Albion Stadion Komunitas American Express £34,00 - £78,00 £595 - £860 Informasi tiket Burnley Turf Moor £50,00 - £75,00 £455 - £500 Informasi tiket Chelsea Stamford Bridge £48,00 - £58,00 £595 - £940 Informasi tiket Crystal Palace Selhurst Park £48,00 - £58,00 £545 - £895 Informasi tiket Everton Goodison Park £55,00 £515 - £690 Informasi tiket Fulham Craven Cottage £35,00 - £105,00 £455 - £3.000 Informasi tiket Leeds United Elland Road £33,00 - £56,00 £420 - £TBC Informasi tiket Liverpool Anfield £9,00 - £61,00 £699 - £886 Informasi tiket Manchester City Stadion Etihad £58,00 - £75,00 £385 - £1.030 Informasi tiket Manchester United Old Trafford £36,00 - £58,00 £559 - £950 Informasi tiket Newcastle United St James’ Park £50,00 - £58,00 £417 - £811 Informasi tiket Nottingham Forest City Ground £45,00 - £60,00 £465 - £660 Informasi tiket Sunderland Stadium of Light £33,00 - £56,00 £390 - £720 Informasi tiket Tottenham Hotspur Stadion Tottenham Hotspur £48,00 - £109,00 £807 - £2.015 Informasi tiket West Ham United Stadion London £30,00 - £120,00 £310 - £1.620 Informasi tiket Wolverhampton Wanderers Molineux £26,50 - £71,00 £525 - £833 Informasi tiket

