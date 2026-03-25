Cara mendapatkan tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia Wales vs Bosnia & Herzegovina: Jadwal 26 Maret, harga, dan informasi lainnya

"The Red Wall" akan hadir dengan kekuatan penuh di Stadion Cardiff City pada 26 Maret, berharap dapat menggebu-gebu mendukung Wales menuju kemenangan dalam laga semifinal play-off Piala Dunia UEFA yang sangat krusial ini.

Wales hanya butuh dua kemenangan lagi untuk memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dan mencapai putaran final dunia berturut-turut untuk pertama kalinya. Jika tim Dragons asuhan Craig Bellamy mampu mengatasi tantangan Bosnia & Herzegovina, maka Italia atau Irlandia Utara akan menanti di Cardiff pada 31 Maret.

Kapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia Wales vs Bosnia & Herzegovina berlangsung?

Tanggal Jadwal (waktu setempat) Lokasi Tiket Kamis, 26 Maret Wales vs Bosnia & Herzegovina (19.45) Stadion Cardiff City (Cardiff) Tiket

Cara membeli tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia Wales vs Bosnia dan Herzegovina

Pertandingan play-off Wales sebelumnya terjual habis dengan cepat, dan para penggemar disarankan untuk memesan tiket resmi melalui situs Asosiasi Sepak Bola Wales (FAW) sedini mungkin agar tidak kecewa.

Tiket untuk pertandingan Wales vs Bosnia & Herzegovina dijual dalam beberapa periode. Periode pertama dimulai pada 19 Januari, yang memungkinkan pemegang ‘Campaign Ticket’ untuk memperbarui tempat duduk dengan harga diskon. Mulai 5 Februari, anggota ‘Red Wall’ kemudian diberi kesempatan untuk membeli tiket.

Selain itu, para penggemar dapat membeli tiket di pasar sekunder seperti di StubHub.

Tiket Kualifikasi Piala Dunia Wales vs Bosnia & Herzegovina: Berapa harganya?

Harga tiket untuk pertandingan internasional Wales dapat bervariasi, tergantung pada posisi tempat duduk, paket, dan lawan. Kategori untuk pertandingan play-off mendatang melawan Bosnia & Herzegovina adalah sebagai berikut melalui jalur resmi:

Kategori 1: mulai dari £50

mulai dari £50 Kategori 2: mulai dari £42,50

mulai dari £42,50 Kategori 3: mulai dari £35

mulai dari £35 Level 4 Ninian Premium: mulai dari £55

mulai dari £55 Level 4 Grandstand: mulai dari £65

mulai dari £65 Tiket GS Level 3 Saja: mulai dari £85

mulai dari £85 Tingkat 3 Hospitality: mulai dari £189 (paket termasuk hidangan dua menu sebelum pertandingan)

Harga yang tertera adalah untuk dewasa. Diskon tersedia untuk anak-anak (16 tahun ke bawah), remaja (17-21 tahun), dan lansia (65 tahun ke atas).

Jangan lupa untuk terus memantau situs FAW untuk informasi lebih lanjut, serta situs penjualan ulang seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Apa yang bisa Anda harapkan dari pertandingan Kualifikasi Piala Dunia Wales vs Bosnia & Herzegovina?

Ini seperti deja vu bagi tim Wales. Untuk kampanye kualifikasi Piala Dunia kedua berturut-turut, mereka harus melalui jalur play-off setelah finis di posisi kedua di grup mereka di bawah Belgia.

Mereka berhasil mengatasi tantangan tersebut empat tahun lalu, mengalahkan Austria dan Ukraina dalam pertandingan play-off di Cardiff, untuk memastikan tempat di Piala Dunia 2022 di Qatar. Mereka kini berharap dapat mengulangi prestasi tersebut sekali lagi di ibu kota Wales.

Namun, Wales tidak boleh meremehkan Bosnia & Herzegovina. Mereka belum pernah mengalahkan tim Eropa Timur tersebut sebelumnya dan gagal mencetak gol dalam tiga pertemuan terakhir.

Bosnia dan Herzegovina, yang juga dikenal sebagai "Naga" (‘Zmajevi’), bertekad untuk lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak Brasil 2014. Penyerang andalan tim nasional tersebut, Edin Dzeko, yang akan genap berusia 40 tahun menjelang babak play-off, berharap dapat menambah koleksi golnya di level internasional yang sudah mencapai angka 72.