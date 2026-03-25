Cara mendapatkan tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia Ukraina vs Swedia: Jadwal 26 Maret, harga, dan informasi lainnya

Ukraina dan Swedia terus berjuang untuk memperebutkan satu tempat di Piala Dunia 2026. Meskipun harus memainkan laga ‘kandang’ ini di Valencia, Spanyol, pada 26 Maret, Ukraina tetap bisa mengandalkan dukungan besar dari tribun penonton.

Kemenangan bagi salah satu tim akan memicu pertandingan kandang melawan Polandia atau Albania pada 31 Maret, dengan pemenang pertandingan tersebut memastikan tempat di pesta sepak bola global musim panas ini di Amerika Utara. Ini akan menjadi pekan besar dalam sepak bola internasional, dan tiket akan sangat diminati.

Biarkan GOAL memberi Anda informasi tentang pertandingan kualifikasi Piala Dunia Ukraina vs Swedia di Estadio Ciutat de Valencia, termasuk di mana Anda bisa membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia Ukraina vs Swedia berlangsung?

Tanggal Jadwal (waktu setempat) Lokasi Tiket Kamis, 26 Maret Ukraina vs Swedia (20.45) Estadio Ciutat de Valencia (Valencia) Tiket

Cara membeli tiket Kualifikasi Piala Dunia Ukraina vs Swedia

Tiket resmi untuk pertandingan Ukraina vs Swedia mulai dijual pada 23 Februari dan dapat dibeli melalui situs Asosiasi Sepak Bola Ukraina (UAF).

Selain dapat memesan tempat duduk untuk pertandingan pada 26 Maret, penggemar juga dapat membeli paket tiket yang mencakup pertandingan Ukraina pada 31 Maret. Pasalnya, meskipun Ukraina kalah dari Swedia, mereka akan bertanding dalam laga persahabatan melawan tim yang kalah dari semifinal Jalur B lainnya, yaitu Polandia vs Austria.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu pengecer terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket menit-menit terakhir melalui saluran alternatif.

Tiket Kualifikasi Piala Dunia Ukraina vs Swedia: Berapa harganya?

Harga tiket untuk pertandingan internasional Ukraina dapat bervariasi, tergantung di mana mereka bermain, lokasi kursi di stadion, paket, dan lawan.

Harga tiket dewasa untuk pertandingan play-off mendatang melawan Swedia berkisar antara €35 hingga €100, dengan paket tiket yang mencakup kedua pertandingan Ukraina di Valencia (26 Maret dan 31 Maret) berharga antara €60 hingga €170.

Ingatlah untuk terus memantau situs asosiasi nasional untuk informasi tambahan dan juga situs sekunder seperti StubHub, di mana tiket saat ini tersedia.

Apa yang bisa Anda harapkan dari pertandingan kualifikasi Piala Dunia Ukraina vs Swedia?

Ukraina berharap dapat meredakan kekecewaan mereka di babak play-off Piala Dunia. Sejak pertama kali mengikuti proses kualifikasi Piala Dunia pada tahun 1998, mereka telah tersingkir di babak play-off tidak kurang dari enam kali.

Tim asuhan Serhiy Rebrov memiliki kenangan indah saat bertanding di tanah Spanyol, karena satu-satunya kali mereka melakukannya, yaitu pada babak play-off Liga Bangsa-Bangsa UEFA Maret lalu, mereka mencatat kemenangan 3-1 atas Belgia, dengan Oleksiy Hutsulyak, Vladyslav Vanat, dan Illia Zabarnyi mencetak gol.

Swedia juga memiliki drama tersendiri di babak play-off. Mereka tersingkir pada tahap kualifikasi ini pada 2014 dan 2022, meskipun mereka pernah mengalahkan Italia secara mengesankan untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2018.

Namun, tim Skandinavia ini harus meningkatkan permainan mereka secara signifikan, karena mereka gagal memenangkan satu pun pertandingan selama babak penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia. Untungnya bagi Graham Potter, yang baru mengambil alih kendali tim Swedia pada bulan Oktober, timnya berhasil mendapatkan tempat di babak play-off berkat performa mereka di Nations League.