Cara mendapatkan tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia Slovakia vs Kosovo: Jadwal 26 Maret, harga, dan informasi lainnya

Kosovo, tim UEFA dengan peringkat FIFA terendah yang masih bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia, akan berupaya mempertahankan impian mereka saat menghadapi Slovakia di Bratislava dalam laga semifinal babak play-off pada 26 Maret.

Siapa pun yang keluar sebagai pemenang di Tehelne pole, ibu kota Slovakia, akan menghadapi pertandingan kandang melawan Turki atau Rumania, dengan tiket ke putaran final Piala Dunia sebagai taruhannya. Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kedua tim dan tiketnya laris manis.

Kapan Kualifikasi Piala Dunia Slovakia vs Kosovo berlangsung?

Tanggal Jadwal (waktu setempat) Tempat Tiket Kamis, 26 Maret Slovakia vs Kosovo (20.45) Tehelne pole (Bratislava) Tiket

Cara membeli tiket Kualifikasi Piala Dunia Slovakia vs Kosovo

Tiket pertandingan Slovakia vs Kosovo mulai dijual pada awal Desember melalui situs Federasi Sepak Bola Slovakia (SFZ). Penjualan tiket dilakukan dalam dua tahap.

Fase pertama dimulai pada 5 Desember, khusus untuk pendukung Slovakia yang terdaftar. Lima hari kemudian, pada 10 Desember, penjualan umum dimulai.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu platform terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket menit-menit terakhir melalui saluran alternatif.

Tiket Kualifikasi Piala Dunia Slovakia vs Kosovo: Berapa harganya?

Harga tiket pertandingan internasional Slovakia dapat bervariasi, tergantung pada posisi tempat duduk, paket, dan lawan.

Kategori untuk pertandingan play-off mendatang melawan Kosovo adalah sebagai berikut melalui jalur resmi:

Prime: mulai dari €49

mulai dari €49 Kategori 1: mulai dari €29

mulai dari €29 Kategori 2: mulai dari €19

mulai dari €19 VIP: mulai dari €220

mulai dari €220 Sky Box (12 orang): mulai dari €3.960

Diskon 10% ditawarkan bagi mereka yang membeli tiket di bagian Prime hingga Kategori 2 untuk pertandingan melawan Kosovo dan pertandingan berikutnya di Bratislava pada 31 Maret.

Apa yang bisa Anda harapkan dari pertandingan kualifikasi Piala Dunia Slovakia vs Kosovo?

Slovakia berharap dapat kembali menemukan ketajaman mencetak gol mereka untuk babak play-off mendatang dan Piala Dunia, jika mereka berhasil melaju sejauh itu. Meskipun finis di posisi kedua di grup kualifikasi mereka, tim asuhan Francesco Calzona hanya mencetak enam gol selama enam pertandingan grup.

Di sisi lain lapangan, pertahanan kokoh The Falcons (Sokoli) terbukti menjadi aset besar, terutama saat bermain di kandang. Meskipun mereka kalah 6-0 saat bertandang ke Jerman pada pertandingan grup terakhir, mereka memenangkan semua pertandingan kandang mereka (termasuk melawan Jerman) tanpa kebobolan dan belum kebobolan di Bratislava sejak Oktober 2024.

Slovakia pernah mencapai babak gugur pada penampilan Piala Dunia mereka yang pertama di Afrika Selatan 2010. Namun, mereka tidak mampu mempertahankan performa tersebut, bahkan gagal mencapai babak play-off selama tiga kampanye kualifikasi terakhir.

Sementara Slovakia berharap dapat kembali ke panggung global kali ini, Kosovo berjuang untuk menciptakan keajaiban dan mencapai putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Negara Balkan ini, yang hanya memenangkan satu pertandingan selama dua kampanye kualifikasi pertama mereka (2018 & 2022), telah mengalami kemajuan pesat dan mencatatkan kemenangan tandang atas Islandia, Swedia, dan Slovenia sepanjang tahun 2025.