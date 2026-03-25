Cara mendapatkan tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia Republik Ceko vs Irlandia: Jadwal 26 Maret, harga, dan informasi lainnya

Para penggemar Republik Ceko dan Republik Irlandia sama-sama memimpikan kembalinya tim mereka ke Piala Dunia setelah absen selama lebih dari 20 tahun. Kedua tim akan bertanding di semifinal babak play-off Piala Dunia UEFA pada 26 Maret di Praha, dan Anda bisa hadir di sana untuk menyaksikan siapa yang akan melanjutkan perjuangannya menuju kejayaan.

Pertandingan ini dipastikan akan sangat menegangkan. Meskipun Republik Ceko saat ini sedang menjalani rentetan pertandingan kandang tanpa kekalahan yang panjang, tim Irlandia akan didorong oleh sekelompok pendukung yang bersemangat dan vokal.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting mengenai tiket yang Anda butuhkan untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia Republik Ceko vs Republik Irlandia yang akan datang, termasuk di mana Anda dapat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia Republik Ceko vs Irlandia berlangsung?

Tanggal Jadwal (waktu setempat) Lokasi Tiket Kamis, 26 Maret Republik Ceko vs Irlandia (20.45) Fortuna Arena (Prague) Tiket

Cara membeli tiket Kualifikasi Piala Dunia Republik Ceko vs Irlandia

Tiket pertandingan Republik Ceko vs Irlandia mulai tersedia di Ticketportal, penjual tiket resmi tim nasional, dalam beberapa tahap pada awal Februari bagi para anggota program loyalitas tim. Para anggota tingkat tertinggi (‘FC Repre Hvezda’) dapat membeli tiket mulai 4 Februari. Jendela penjualan berikutnya dibuka pada 6 Februari dan 9 Februari.

Para penggemar Irlandia yang datang ke luar kota ditawari 1.024 tiket untuk pertandingan tersebut, sehingga hanya sedikit di atas 5% dari kapasitas Fortuna Arena yang berjumlah 19.370 tempat duduk.

Selain itu, tiket juga dapat dibeli di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu pengecer terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket pada menit-menit terakhir melalui saluran alternatif.

Tiket Kualifikasi Piala Dunia Republik Ceko vs Irlandia: Berapa harganya?

Harga tiket untuk pertandingan internasional Republik Ceko dapat bervariasi, tergantung pada posisi tempat duduk, paket, dan lawan. Kategori (dan harga untuk dewasa) untuk pertandingan play-off mendatang melawan Republik Irlandia adalah sebagai berikut melalui jalur resmi:

Kursi premium: CZK 2200 (€90)

CZK 2200 (€90) Kategori I: CZK 1650 (€68)

CZK 1650 (€68) Kategori II: CZK 1250 (€51)

CZK 1250 (€51) Kategori III: CZK 750 (€30)

CZK 750 (€30) Kategori IV: CZK 500 (€20)

Jangan lupa untuk memantau situs asosiasi nasional untuk informasi tambahan, serta situs sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan tiket terkini.

Apa yang bisa Anda harapkan dari pertandingan kualifikasi Piala Dunia Republik Ceko vs Irlandia?

Meskipun sering menjadi peserta di ajang sepak bola dunia pada abad ke-20, termasuk finis sebagai runner-up pada tahun 1934 dan 1962, Republik Ceko secara mengejutkan hanya tampil sekali (2006) di Piala Dunia dalam 30 tahun terakhir.

Jika tim ‘Narodak’ asuhan Miroslav Koubek mampu mempertahankan rekor kandang yang impresif dan mengalahkan Irlandia, maka laga kandang berikutnya melawan Denmark atau Makedonia Utara akan digelar pada 31 Maret di Stadion Letna, Praha. Tentu saja, jika Irlandia berhasil menang, mereka akan menjadi tuan rumah melawan Denmark atau Makedonia Utara di Aviva Stadium, Dublin.

Kita belum melihat Irlandia di Piala Dunia sejak Korea-Jepang 2002. Namun, tim asuhan Heimir Hallgrímsson menuju Praha dalam performa yang fantastis, setelah memenangkan tiga laga kualifikasi grup terakhir mereka. Mereka secara mengesankan mengalahkan Portugal di Dublin dan melakukan comeback ajaib 3-2 di Hungaria, dengan Troy Parrott mencetak hat-trick.

Kedua tim telah bertemu delapan kali sebelumnya, dan meskipun Irlandia telah mencatatkan dua kemenangan, keduanya terjadi dalam pertandingan persahabatan internasional di Dublin dan mereka belum pernah mencatatkan clean sheet melawan lawan semifinal mereka. Tim Ceko akan berusaha meraih empat kemenangan dari empat pertandingan melawan Irlandia di kandang sendiri.