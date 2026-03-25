Cara mendapatkan tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia Polandia vs Albania: Jadwal 26 Maret, harga, dan informasi lainnya

Albania merayakan kemenangan pertamanya atas Polandia dalam 70 tahun terakhir pada babak kualifikasi Euro 2024 tiga tahun lalu. Kini, Polandia bertekad membalas kekalahan tersebut di Warsawa, saat kedua tim bertanding di semifinal babak play-off Piala Dunia 2026.

Kedua tim telah sering bertemu dalam pertandingan kompetitif selama bertahun-tahun, dan meskipun Polandia memiliki keunggulan head-to-head yang signifikan, Albania telah membuktikan diri sebagai lawan yang sulit dikalahkan. Kita dapat mengharapkan pertandingan yang menegangkan, dengan pemenangnya akan menghadapi Ukraina atau Swedia di final play-off (31 Maret).

Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting yang Anda butuhkan untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia Polandia vs Albania yang akan datang, termasuk di mana membeli tiket dan berapa harganya.

Kapan Kualifikasi Piala Dunia Polandia vs Albania berlangsung?

Tanggal Jadwal (waktu setempat) Tempat Tiket Kamis, 26 Maret Polandia vs Albania (20.45) Stadion Narodowy (Warsawa) Tiket

Cara membeli tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia Polandia vs Albania

Tiket pertandingan Polandia vs Albania mulai dijual pada akhir Januari melalui situs Asosiasi Sepak Bola Polandia (PZPN).

Sesuai peraturan, hanya 5% dari kapasitas stadion yang akan tersedia untuk suporter tim tamu, atau dengan kata lain, 2.900 tiket untuk pendukung Albania, sementara 55.100 tiket akan tersedia untuk suporter tuan rumah.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket di pasar sekunder seperti StubHub, bagi mereka yang ingin membeli tiket pada menit-menit terakhir melalui saluran alternatif.

Tiket Kualifikasi Piala Dunia Polandia vs Albania: Berapa harganya?

Harga tiket untuk pertandingan internasional Polandia dapat bervariasi, tergantung pada lokasi kursi, paket, dan lawan. Kategori untuk pertandingan play-off mendatang melawan Albania adalah sebagai berikut melalui jalur resmi:

Kategori 1 (tribun samping): PLN 240 (€56)

PLN 240 (€56) Kategori 2 (bagian sudut): PLN 180 (€42)

PLN 180 (€42) Kategori 3 (di belakang gawang): PLN 120 (€28)

Harga yang tercantum adalah untuk dewasa. Diskon juga tersedia untuk penonton penyandang disabilitas dan anak-anak (di bawah 12 tahun).

Ingatlah untuk terus memantau situs asosiasi sepak bola nasional terkait untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk ketersediaan tiket terkini.

Apa yang bisa Anda harapkan dari Kualifikasi Piala Dunia Polandia vs Albania?

Setelah berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2018 dan 2022, ini akan menjadi rekor penampilan berturut-turut terbaik Polandia di Piala Dunia dalam 40 tahun terakhir, jika mereka berhasil lolos ke ajang sepak bola besar musim panas ini di Amerika Utara.

Meskipun gagal mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia, finis di posisi kedua di bawah Belanda di grup kualifikasi mereka, Polandia menjalani tahun 2025 yang sangat positif, terutama di kandang sendiri, di mana mereka tetap tak terkalahkan, menang lima kali, imbang sekali, dan hanya kebobolan dua kali.

Setelah lolos ke dua dari tiga Kejuaraan Eropa sebelumnya, Albania kini berupaya meraih kemajuan lebih lanjut di kancah internasional dengan mencapai putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya.

Polandia menyadari bahwa mereka tidak boleh meremehkan tantangan dari Kuqezinjte (tim merah-hitam). Kesuksesan Sylvinho sebagai pelatih Albania dibangun di atas pertahanan yang kokoh. Mereka hanya kebobolan lima gol sepanjang perjalanan mereka menjadi runner-up grup, dan empat di antaranya terjadi dalam dua pertandingan melawan Inggris.