Cara mendapatkan tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia Italia vs Irlandia Utara: Jadwal 26 Maret, harga, dan informasi lainnya

Italia berharap kali ketiga ini akan membawa keberuntungan, setelah mereka mengalami kekecewaan dalam kualifikasi Piala Dunia pada tahun 2018 dan 2022. Kita bisa membayangkan kota Bergamo akan ramai saat Azzurri turun ke lapangan untuk pertandingan semifinal play-off yang krusial melawan Irlandia Utara pada 26 Maret.

Pemenang pertandingan ini akan bertandang untuk menghadapi Wales atau Bosnia & Herzegovina pada 31 Maret. Pemenang dari pertandingan tersebut dijamin mendapatkan tempat di Piala Dunia 2026 musim panas ini di Amerika Utara.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting yang Anda butuhkan untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia Italia vs Irlandia Utara yang akan datang, termasuk di mana Anda dapat membeli tiket dan berapa harganya.

Kapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia Italia vs Irlandia Utara berlangsung?

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu setempat) Tempat Tiket Kamis, 26 Maret Italia vs Irlandia Utara (20.45) New Balance Arena (Bergamo) Tiket

Cara membeli tiket Kualifikasi Piala Dunia Italia vs Irlandia Utara

Penjualan tiket untuk pertandingan Italia vs Irlandia Utara telah dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut:

6 Februari: Hanya tersedia bagi pemegang kartu Vivo Azzurro

10 Februari: Tersedia bagi pemegang tiket musiman Atalanta (karena pertandingan ini diadakan di kandang Atalanta) serta penggemar yang telah membeli tiket untuk pertandingan Italia melawan Estonia pada bulan September.

17 Februari: Jendela penjualan umum

Tiket resmi dapat dibeli melalui situs Vivaticket dan outlet Vivaticket yang resmi.

Selain itu, penggemar dapat memesan kursi di pasar sekunder. Ticombo adalah salah satu pengecer terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket menit-menit terakhir melalui saluran alternatif.

Tiket Kualifikasi Piala Dunia Italia vs Irlandia Utara: Berapa harganya?

Harga tiket pertandingan tim nasional Italia dapat bervariasi, tergantung pada lokasi, posisi tempat duduk, paket, dan lawan. Tiket untuk pertandingan play-off mendatang melawan Irlandia Utara tersedia melalui jalur resmi sebagai berikut:

Tribun Utara dan Selatan: mulai dari €25

mulai dari €25 Tribun Barat: mulai dari €70

mulai dari €70 Tribun Rinascimento: mulai dari €70

Harga yang ditampilkan adalah untuk dewasa. Diskon tersedia untuk anak-anak (16 tahun ke bawah), remaja (17-21 tahun), dan lansia (65 tahun ke atas).

Pilihan layanan hospitality meliputi:

Paket Tribun Barat & Rinascimento: mulai dari €250

mulai dari €250 Tribun Selatan & SkyBox Rinascimento: mulai dari €300

Ingatlah untuk memantau situs asosiasi sepak bola nasional yang relevan untuk informasi tambahan dan juga situs penjualan kembali seperti Ticombo untuk ketersediaan tiket terkini.

Apa yang bisa diharapkan dari Laga Kualifikasi Piala Dunia Italia vs Irlandia Utara

Yang mengejutkan, Italia, juara Piala Dunia 4 kali, gagal lolos ke putaran final 2018 maupun 2022 dan tekanan semakin meningkat pada pelatih Azzurri, Gennaro Gattuso. Setelah tersandung saat menghadapi Makedonia Utara dan Swedia dalam pertandingan play-off sebelumnya, mereka fokus untuk memberikan hasil yang terbaik kali ini.

Italia akan mendapat semangat tambahan karena mereka bermain di Bergamo, yang telah terbukti menjadi tempat yang menguntungkan bagi tim nasional. Azzurri belum pernah kalah di New Balance Arena (alias Stadio di Bergamo) dan kembali ke sana enam bulan setelah kemenangan meyakinkan 5-0 atas Estonia.

Secara total, Italia telah memainkan empat pertandingan sebelumnya di Citta dei Mille ('Kota Seribu'). Selain kemenangan atas Estonia baru-baru ini, mereka juga mengalahkan Malta 5-0 di sana pada 1987 dan terlibat dalam dua hasil imbang 1-1 (melawan Turki pada 2006 dan melawan Belanda pada 2020).

Meskipun masyarakat Italia merasa kecewa karena tim nasional mereka absen dari dua Piala Dunia sebelumnya, sudah 40 tahun berlalu sejak Irlandia Utara terakhir kali tampil di panggung dunia. Untungnya bagi pasukan hijau-putih asuhan Michael O'Neill, impian mereka tetap hidup kali ini berkat penampilan mereka di UEFA Nations League selama tahun 2024.