Cara mendapatkan tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia Irak vs TBD: Harga, prediksi, dan informasi lainnya

Perburuan untuk merebut tempat terakhir di Piala Dunia 2026 mencapai klimaks yang mendebarkan bulan ini. Irak akan berhadapan dengan Bolivia atau Suriname pada 31 Maret di Meksiko, mengetahui bahwa mereka hanya butuh satu kemenangan lagi untuk bergabung dalam pesta sepak bola global.

Delapan tim dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah memastikan tempat mereka di ajang besar di Amerika Utara, dan Irak masih memiliki harapan untuk menjadi yang kesembilan. Mantan manajer Australia, Graham Arnold, bertekad untuk membawa Singa Mesopotamia ke Piala Dunia pertama mereka sejak 1986.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting yang Anda butuhkan untuk final playoff kualifikasi Piala Dunia yang melibatkan Irak di Meksiko, termasuk di mana Anda bisa membeli tiket dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Kualifikasi Piala Dunia Irak vs TBD?

Enam slot Piala Dunia FIFA 2026 masih tersedia, dan dua di antaranya akan diisi oleh tim yang berhasil dalam babak play-off antar-konfederasi (IC) pada Maret ini.

Pemenang pertandingan Bolivia vs Suriname akan tetap berada di Guadalupe, di mana mereka akan menghadapi Irak pada 31 Maret. Kemenangan di sana akan memberikan undangan untuk berpartisipasi dalam pesta sepak bola global.

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tempat Tiket Selasa, 31 Maret Iraq vs Bolivia atau Suriname (21.00) Estadio BBVA (Guadalupe, Meksiko) Tiket

Apa jadwal playoff kualifikasi Piala Dunia Antar-Konfederasi?

Pemenang dari semua final jalur kualifikasi akan mengisi dua dari enam slot tersisa di Piala Dunia FIFA 2026 musim panas ini. Empat slot lainnya akan diisi oleh tim-tim yang lolos dari pertandingan play-off UEFA.

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tempat Tiket Kamis, 26 Maret Babak 2 S/F: Bolivia vs Suriname (17.00) Estadio BBVA (Guadalupe) Tiket Kamis, 26 Maret Lintasan 1 S/F: New Caledonia vs Jamaika (20.00) Stadion Akron (Zapopan) Tiket Selasa, 31 Maret Lintasan 2 Final: Irak vs TBC (21.00) Stadion BBVA (Guadalupe) Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur 1: DR Kongo vs TBC (15.00) Stadion Akron (Zapopan) Tiket

Cara membeli tiket Kualifikasi Piala Dunia Irak vs TBD

Tiket untuk Final Play-off Pathway 2: Irak vs TBC, mulai dijual di situs FIFA pada 3 Maret.

Untuk membeli tiket resmi, Anda harus mengunjungi portal tiket FIFA dan mendaftar untuk membuat akun. Setelah itu, Anda dapat masuk ke akun FIFA Anda dan memeriksa ketersediaan tiket.

Meskipun portal FIFA adalah cara paling aman bagi pendukung untuk membeli tiket pertandingan, mereka yang ingin menghadiri Final Play-off Pathway 2 mungkin ingin mempertimbangkan situs sekunder seperti StubHub, yang dapat memberikan kesempatan terakhir untuk mendapatkan tiket.

Tiket Kualifikasi Piala Dunia Irak vs TBD: Berapa harganya?

Kategori tiket resmi untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia Irak vs TBC adalah sebagai berikut:

Kategori Standar: Opsi tempat duduk tradisional dengan harga standar

Opsi tempat duduk tradisional dengan harga standar Area Duduk Aksesibel: Area khusus untuk mengakomodasi individu dengan disabilitas dan mobilitas terbatas

Area khusus untuk mengakomodasi individu dengan disabilitas dan mobilitas terbatas Area Berdiri Saja: Opsi area berdiri yang ditawarkan dengan harga standar

Opsi area berdiri yang ditawarkan dengan harga standar Kategori Pendukung: Disediakan khusus untuk pendukung Asosiasi Anggota Peserta (PMA) sesuai dengan kriteria dan pedoman PMA

Tiket dalam semua kategori di atas tersedia dengan harga MXN 300 (sekitar $16).

Jangan lupa untuk memantau situs FIFA untuk informasi tambahan dan juga situs penjualan tiket sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan tiket saat ini.

Apa yang dapat diharapkan dari pertandingan Kualifikasi Piala Dunia Irak vs TBD

Perjalanan Irak untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia 2026 dimulai dengan kemenangan 5-1 atas Indonesia di Basra pada November 2023. Dua tahun dan 17 pertandingan kemudian, mereka akan berhadapan dengan UAE untuk memperebutkan tempat di babak playoff antar-konfederasi Piala Dunia.

Pertandingan dua leg ini terbukti sangat sengit, dengan Irak keluar sebagai pemenang setelah mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-17 perpanjangan waktu untuk meraih kemenangan agregat 3-2. Kini, mereka menargetkan untuk mencapai final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 40 tahun.

Kembali ke Meksiko pada tahun 1986, meskipun Irak gagal meraih satu poin pun selama fase grup, mereka tidak mempermalukan diri sendiri. Dalam pertandingan melawan Paraguay, Belgia, dan Meksiko, Singa Mesopotamia hanya kalah dengan selisih satu gol di setiap pertandingan.

Irak akan kembali ke Meksiko pada akhir bulan ini, dengan tujuan mempertahankan impian mereka untuk lolos ke Piala Dunia. Namun, mereka perlu meningkatkan kemampuan menyerang mereka saat bertanding di luar kandang, karena mereka gagal mencetak gol dalam lima pertandingan terakhir yang dimainkan di luar Asia.

Berkenaan dengan mencetak gol, pelatih Irak Graham Arnold, yang membawa Australia ke babak gugur Piala Dunia 2022, berharap Aymen Hussein dapat mempertahankan performanya di depan gawang. Pemain berusia 30 tahun ini, yang hampir mencapai 100 penampilan untuk negaranya, mencetak delapan gol selama kualifikasi Piala Dunia AFC.

Selain final playoff antar-konfederasi ini, Estadio BBVA di Guadalupe juga akan menjadi tuan rumah empat pertandingan berikut dalam Piala Dunia FIFA 2026 pada musim panas:

14 Juni: Pemenang Jalur B UEFA vs Tunisia (20.00)

20 Juni: Tunisia vs Jepang (22.00)

24 Juni: Afrika Selatan vs Korea Selatan (19.00)

29 Juni: Babak 32 Besar: Pemenang Grup F vs Runner-up Grup C (19.00)

Bagaimana format play-off kualifikasi Piala Dunia antar-konfederasi?

Setiap konfederasi (kecuali UEFA, yang memiliki sistem play-off sendiri) mendapatkan satu slot play-off kualifikasi Piala Dunia. Konfederasi-konfederasi tersebut adalah CONCACAF, AFC, CAF, CONMEBOL, dan OFC. CONCACAF mendapatkan slot tambahan karena negara-negara anggotanya menjadi tuan rumah Piala Dunia.

Turnamen play-off akan digelar di Meksiko dan melibatkan enam tim, dibagi menjadi dua grup masing-masing berisi tiga tim, dengan pemenang dari kedua grup akan lolos ke Piala Dunia. Tim-tim tersebut diundi ke dalam grup berdasarkan Peringkat Dunia FIFA Pria. Setiap grup akan mempertemukan dua tim yang tidak diunggulkan dalam babak semifinal, dengan pemenangnya melaju ke final play-off melawan tim yang diunggulkan.

Play-off akan dimainkan dalam format pertandingan tunggal sistem gugur. Jika skor imbang pada akhir waktu normal, akan dilanjutkan dengan waktu tambahan. Jika skor tetap imbang, penentuan pemenang akan dilakukan melalui adu penalti.