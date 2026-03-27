Cara mendapatkan tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia Irak vs Bolivia: Harga, prediksi, dan informasi lainnya

Perebutan tempat terakhir di Piala Dunia 2026 akan mencapai puncak yang mendebarkan bulan ini. Irak akan menghadapi Bolivia pada 31 Maret di tanah Meksiko, dengan menyadari bahwa mereka hanya butuh satu kemenangan lagi untuk bergabung dalam ajang bergengsi tersebut.

Delapan tim dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah memastikan tempat mereka di ajang besar musim panas di Amerika Utara, dan Irak masih memiliki harapan untuk menjadi yang kesembilan. Mantan manajer Australia, Graham Arnold, bertekad untuk membawa Singa Mesopotamia ke Piala Dunia pertama mereka sejak 1986.

Kapan pertandingan Kualifikasi Piala Dunia Irak vs Bolivia berlangsung?

Enam tempat di Piala Dunia FIFA 2026 masih terbuka, dan dua di antaranya akan diisi oleh tim-tim yang berhasil lolos dalam babak play-off IC (Inter-Confederation) pada bulan Maret ini.

Bagaimana jadwal babak play-off kualifikasi Piala Dunia antar-konfederasi?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Lokasi Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur 2: Irak vs Bolivia (21.00) Estadio BBVA (Guadalupe) Tiket Selasa, 31 Maret Final Jalur 1: Kongo DR vs Jamaika (15.00) Estadio Akron (Zapopan) Tiket

Cara membeli tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia Irak vs Bolivia

Tiket untuk Final Play-off Pathway 2: Irak vs Bolivia, mulai dijual di situs FIFA pada 3 Maret.

Untuk membeli tiket resmi, Anda harus mengunjungi portal tiket FIFA dan mendaftar akun. Setelah itu, Anda dapat masuk ke akun FIFA Anda dan memeriksa ketersediaan tiket.

Meskipun portal FIFA adalah cara teraman bagi para pendukung untuk membeli tiket pertandingan, mereka yang ingin menghadiri Final Play-off Pathway 2 mungkin ingin mempertimbangkan situs sekunder seperti StubHub, yang dapat memberi mereka kesempatan di menit-menit terakhir untuk mendapatkan tiket.

Tiket Kualifikasi Piala Dunia Irak vs Bolivia: Berapa harganya?

Kategori tiket resmi untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia Irak vs TBC adalah sebagai berikut:

Kategori Standar: Pilihan tempat duduk tradisional dengan harga standar

Pilihan tempat duduk tradisional dengan harga standar Area Kursi Aksesibilitas: Area khusus untuk mengakomodasi penyandang disabilitas dan mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas

Area khusus untuk mengakomodasi penyandang disabilitas dan mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas Hanya Area Berdiri: Opsi area berdiri yang ditawarkan dengan harga standar

Opsi area berdiri yang ditawarkan dengan harga standar Kategori Pendukung: Disediakan khusus untuk pendukung Asosiasi Anggota Peserta (PMA) sesuai dengan kriteria dan pedoman PMA

Tiket dalam semua kategori di atas tersedia seharga MXN 300 (sekitar $16).

Jangan lupa untuk terus memantau situs FIFA untuk informasi lebih lanjut, serta situs penjualan ulang seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Apa yang bisa diharapkan dari Kualifikasi Piala Dunia Irak vs Bolivia

Perjalanan Irak untuk memperebutkan tempat di Piala Dunia 2026 dimulai dengan kemenangan 5-1 atas Indonesia di Basra pada November 2023. Dua tahun dan tujuh belas pertandingan kemudian, mereka akan berhadapan dengan UEA untuk memperebutkan tempat di babak play-off antar-konfederasi Piala Dunia.

Pertandingan dua leg ini terbukti menjadi pertarungan yang sengit, dengan Irak keluar sebagai pemenang setelah mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-17 perpanjangan waktu untuk mengamankan kemenangan agregat 3-2. Mereka kini mengarahkan pandangan ke tanah impian, yaitu putaran final Piala Dunia, untuk pertama kalinya dalam 40 tahun.

Kembali ke Meksiko pada tahun 1986, meskipun Irak gagal meraih satu poin pun selama babak penyisihan grup, mereka tidak tampil memalukan. Dalam pertandingan melawan Paraguay, Belgia, dan Meksiko, Singa Mesopotamia hanya kalah dengan selisih satu gol di setiap laga.

Irak kembali ke Meksiko akhir bulan ini, dengan tujuan untuk menjaga impian Piala Dunia mereka tetap hidup. Namun, mereka perlu meningkatkan kemampuan menyerang saat bertanding di kandang lawan jika ingin melaju lebih jauh, karena mereka gagal mencetak gol dalam lima pertandingan terakhir yang dimainkan di luar Asia.

Terkait urusan mencetak gol, pelatih Irak Graham Arnold, yang membawa Australia ke babak gugur Piala Dunia 2022, berharap Aymen Hussein dapat mempertahankan performa apiknya di depan gawang. Pemain berusia 30 tahun ini, yang hampir mencapai 100 penampilan untuk negaranya, mencetak gol sebanyak delapan kali selama kualifikasi Piala Dunia AFC.

Selain final play-off antar-konfederasi ini, Estadio BBVA di Guadalupe juga akan menjadi tuan rumah empat pertandingan berikut dalam Piala Dunia FIFA 2026 pada musim panas:

14 Juni: Pemenang Jalur B UEFA vs Tunisia (20.00)

20 Juni: Tunisia vs Jepang (22.00)

24 Juni: Afrika Selatan vs Korea Selatan (19.00)

29 Juni: Babak 32 Besar: Pemenang Grup F vs Runner-up Grup C (19.00)

Bagaimana format babak play-off kualifikasi Piala Dunia antar-konfederasi?

Setiap konfederasi (kecuali UEFA, yang memiliki sistem play-off sendiri) menerima satu slot play-off Kualifikasi Piala Dunia. Konfederasi-konfederasi tersebut adalah CONCACAF, AFC, CAF, CONMEBOL, dan OFC. CONCACAF menerima slot tambahan, karena negara-negara anggotanya menjadi tuan rumah Piala Dunia.

Turnamen play-off akan digelar di Meksiko dan diikuti oleh enam tim, yang dibagi menjadi dua grup beranggotakan tiga tim, dengan pemenang dari masing-masing grup lolos ke Piala Dunia. Tim-tim tersebut ditempatkan dalam grup berdasarkan Peringkat Dunia FIFA Putra. Setiap grup menampilkan dua tim yang tidak diunggulkan yang saling berhadapan di semifinal, dengan pemenangnya melaju ke final play-off melawan tim yang diunggulkan.

Babak play-off akan dimainkan dalam pertandingan sistem gugur satu leg. Jika skor imbang pada akhir waktu normal, pertandingan akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Jika skor tetap imbang, adu penalti akan digunakan untuk menentukan pemenang.