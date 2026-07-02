Cara mendapatkan tiket pertandingan Kolombia vs Ghana: Harga tiket Piala Dunia, informasi jadwal babak 32 besar, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

Pertandingan antarbenua yang sangat krusial akan berlangsung di Midwest saat Kolombia berhadapan dengan Ghana di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026.

Los Cafeteros berhasil lolos dengan mulus dari Grup K yang penuh tantangan, memastikan tiket mereka ke babak selanjutnya setelah bermain imbang tanpa gol dalam laga yang sengit melawan Portugal, sekaligus mengukuhkan status mereka sebagai pesaing tangguh di babak gugur.

Mereka akan menghadapi tim Ghana yang dinamis, yang berhasil melewati fase Grup L yang melelahkan untuk menjaga impian mereka di turnamen ini tetap hidup.

Kapan kick-off pertandingan Piala Dunia Kolombia vs Ghana?

Pertandingan sistem gugur yang krusial ini akan digelar di Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium) di Kansas City, Missouri.

World Cup - Final Stage Kansas City Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Kolombia vs Ghana?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir diluncurkan pada 1 April. Ini bukan undian; tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub . Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket pertandingan Kolombia vs Ghana di Piala Dunia?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran Harga di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

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