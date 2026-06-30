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Book Canada vs Morocco Tickets

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Cara mendapatkan tiket pertandingan Kanada vs Maroko: Harga tiket Piala Dunia, informasi jadwal babak 16 besar, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

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Morocco

Kanada akan menghadapi Maroko pada babak 16 besar Piala Dunia. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Sejarah terus berlanjut bagi tuan rumah bersama Kanada, yang melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 berkat kemenangan dramatis 1-0 atas Afrika Selatan, berkat gol penentu yang tak terlupakan dari Stephen Eustáquio pada menit ke-92.

Skuad asuhan Jesse Marsch kini akan berhadapan dengan Maroko, tim yang mencapai babak semifinal Piala Dunia 2022, yang berhasil bertahan dengan gigih dalam adu penalti yang menegangkan melawan Belanda untuk menjaga impian mereka tetap hidup.

Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru seputar tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi di pertandingan Kanada vs Maroko, serta berapa harganya.

Kapan pertandingan Kanada vs Maroko dimulai?

Pertandingan babak 16 besar ini akan berlangsung di Houston Stadium (NRG Stadium) di Texas.

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Kanada vs Maroko?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir dimulai pada 1 April. Ini bukan undian; tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Kanada vs Maroko?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal

Babak / Kategori

Kisaran Harga Resmi

Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder

28 Juni - 3 Juli

Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi)

$225 – $540

$550 – $3.200 ($1.250)

28 Juni - 3 Juli

Babak 32 Besar (Lokasi Standar)

$225 – $540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 Juli – 7 Juli

Babak 16 Besar

$240 – $640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 Juli – 11 Juli

Perempat final

$450 – $1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 Juli – 15 Juli

Semifinal

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 Juli

Pertandingan perebutan tempat ketiga

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 Juli

Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Kanada vs Maroko: Semua yang perlu Anda ketahui

Kanada vs Maroko

CAN
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

MAR
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Kanada vs Maroko: Rekor Pertemuan Terbaru

CAN

Last 2 matches

MAR

0

Menang

0

Seri

2

Menang

1

Gol tercipta

6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/2
Kedua tim mencetak gol
1/2

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