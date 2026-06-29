Pertandingan antarkontinen menanti di babak 32 besar Piala Dunia 2026, saat raksasa Eropa, Jerman, akan berhadapan langsung dengan tim Paraguay yang gigih.

Meskipun Jerman masuk ke pertandingan ini sebagai favorit jelas, keahlian Paraguay dalam menyulitkan lawan-lawan elit berarti pasukan Julian Nagelsmann tidak boleh lengah.

Kapan kick-off pertandingan Jerman vs Paraguay di Piala Dunia?

World Cup - Final Stage Boston Stadium

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Jerman vs Paraguay di Piala Dunia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara sekilas:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir dimulai pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket pertandingan Jerman vs Paraguay di Piala Dunia?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran Harga di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Jerman vs Paraguay di Piala Dunia: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Jerman vs Paraguay

Jerman vs Paraguay: Rekor Pertemuan Terbaru

GER Last 2 matches PAR 1 Menang 1 Seri 0 Menang Germany 3 - 3 Paraguay

Germany 1 - 0 Paraguay 4 Gol tercipta 3 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Klasemen Jerman vs Paraguay

Baca selengkapnya