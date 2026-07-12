Cara mendapatkan tiket pertandingan Inggris vs Argentina: Harga tiket semifinal Piala Dunia, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

Inggris berhasil lolos, meski dengan selisih tipis, untuk mengamankan tempat mereka di semifinal Piala Dunia FIFA 2026. Meskipun sempat tertinggal dari Norwegia pada babak pertama laga perempat final yang seluruhnya mempertemukan tim-tim Eropa di Miami, Jude Bellingham sekali lagi membuktikan kemampuannya, mencetak gol penyama kedudukan pada waktu normal dan gol penentu kemenangan pada babak perpanjangan waktu, yang membuat para pendukung Three Lions bersorak gembira.

Kini, Inggris hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk mencapai final Piala Dunia pertama mereka dalam 60 tahun, dan kita tahu apa yang terjadi saat itu, pada tahun 1966. Namun, yang pertama harus dihadapi tentu saja, tim asuhan Thomas Tuchel akan menghadapi laga semifinal yang sangat berat di Atlanta melawan juara bertahan, Argentina, pada Rabu (15 Juli).

La Albiceleste telah terlibat dalam beberapa pertandingan menegangkan selama Piala Dunia FIFA 2026, dan laga perempat final mereka melawan Swiss juga berlangsung seru. Argentina membutuhkan gol di babak perpanjangan waktu dari Julian Alvarez dan Lautaro Martínez untuk mengalahkan tim Swiss yang gigih, yang telah bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-72.

GOAL akan memberikan semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara memesan kursi untuk semifinal kedua, serta berapa harganya.

Kapan pertandingan semifinal Piala Dunia antara Inggris melawan Argentina dimulai?

Semifinal Piala Dunia kedua akan berlangsung di Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium).

Bagaimana cara membeli tiket semifinal Piala Dunia Inggris vs Argentina?

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir telah dimulai pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket semifinal Piala Dunia Inggris vs Argentina?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

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