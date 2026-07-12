Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
World Cup
team-logoEngland
Atlanta Stadium
team-logoTBD
Book England vs Argentina OR Switzerland Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket pertandingan Inggris vs Argentina ATAU Swiss: Harga tiket semifinal Piala Dunia, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
World Cup
England
J. Bellingham

Inggris akan menghadapi Argentina ATAU Swiss di semifinal Piala Dunia. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Kapan pertandingan semifinal Piala Dunia antara Inggris melawan Argentina ATAU Swiss akan dimulai?

crest
World Cup - Semi-Final
Atlanta Stadium

Bagaimana cara membeli tiket semifinal Piala Dunia antara Inggris melawan Argentina ATAU Swiss?

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir telah diluncurkan pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket semifinal Piala Dunia Inggris vs Argentina ATAU Swiss?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal

Babak / Kategori

Kisaran Harga Resmi

Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder

14 Juli – 15 Juli

Semifinal

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 Juli

Pertandingan perebutan tempat ketiga

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 Juli

Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Inggris vs Argentina ATAU Swiss di semifinal Piala Dunia: Semua yang perlu Anda ketahui

Inggris vs Argentina ATAU Swiss: Performa Terkini

Inggris vs Argentina ATAU Swiss: Rekor Pertemuan Terbaru

Inggris vs Argentina ATAU Swiss: Berita tim

Kemungkinan susunan pemain England vs undefined

England crest
England
ENG
Formasi
team-logo
TBD
team-logo
TBD

Manajer

  • T. Tuchel

Baca selengkapnya

  • Cara membeli tiket Piala Dunia FIFA 2026: Tanggal peluncuran, harga, penetapan harga dinamis, dan lainnya
  • Cara mendapatkan tiket Final Piala Dunia FIFA 2026: Harga di MetLife Stadium, informasi, dan lainnya
  • Panduan harga dinamis tiket Piala Dunia FIFA 2026: Apa yang dimaksud dengan harga dinamis?
  • Apa tiket Piala Dunia termurah?

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google