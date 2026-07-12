Cara mendapatkan tiket pertandingan Inggris vs Argentina ATAU Swiss: Harga tiket semifinal Piala Dunia, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

Kapan pertandingan semifinal Piala Dunia antara Inggris melawan Argentina ATAU Swiss akan dimulai?

Bagaimana cara membeli tiket semifinal Piala Dunia antara Inggris melawan Argentina ATAU Swiss?

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir telah diluncurkan pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket semifinal Piala Dunia Inggris vs Argentina ATAU Swiss?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Inggris vs Argentina ATAU Swiss di semifinal Piala Dunia: Semua yang perlu Anda ketahui

Inggris vs Argentina ATAU Swiss: Performa Terkini

Inggris vs Argentina ATAU Swiss: Rekor Pertemuan Terbaru

Inggris vs Argentina ATAU Swiss: Berita tim

Baca selengkapnya