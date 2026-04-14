Everton akan menjamu Liverpool di Stadion Hill Dickinson, Liverpool, pada Minggu, 19 April, dalam pertandingan yang diprediksi akan menjadi salah satu derby Merseyside paling krusial dalam beberapa tahun terakhir.

Saat ini, Everton berada di peringkat ke-8 Liga Premier, sedangkan Liverpool di peringkat ke-5, dengan kedua klub terlibat dalam pertarungan sengit untuk memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa.

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Premier, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Everton vs Liverpool di Liga Premier?

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Everton vs Liverpool di Liga Premier?

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Premier, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan, yang dapat dibeli melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub sepak bola Inggris biasanya mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, bagi pemegang tiket musiman. Kemudian, bagi mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang sebelumnya dan diurutkan berdasarkan poin loyalitas. Terakhir, untuk umum selama periode penjualan umum.

Jika Anda mencari tiket di menit-menit terakhir, para penggemar juga mencari tiket di platform sekunder seperti StubHub.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Everton vs Liverpool?

Liverpool sedang berjuang keras untuk kembali ke empat besar guna mengamankan tiket Liga Champions, sementara Everton sedang menikmati lonjakan performa di akhir musim yang membuatnya naik ke paruh atas klasemen, saat ini hanya tertinggal lima poin dari The Reds.

The Toffees telah membuktikan bahwa mereka bisa menjadi pengganggu belakangan ini, setelah bermain imbang 2-2 melawan Brentford pada 11 April, yang menunjukkan ketangguhan mereka di bawah tekanan.

Namun, The Reds lebih unggul dalam pertemuan terakhir kedua tim. Pada pertandingan sebelumnya di Anfield pada 20 September, Liverpool meraih kemenangan tipis 2-1, sebuah pertandingan di mana pertarungan taktis di lini tengah terbukti menjadi penentu.

Berapa harga tiket pertandingan Everton vs Liverpool di Liga Premier?

Harga tiket Liga Premier sangat bervariasi. Sebagian besar klub menerapkan sistem harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, anak-anak, pelajar, dan lansia, namun rentang harga ini berbeda-beda antar klub.

Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium sering kali dihargai lebih mahal. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan ke dalam kategori - misalnya, pertandingan besar melawan lawan ternama mungkin masuk ke dalam kategori yang lebih tinggi, dengan harga yang naik sesuai dengan itu.

Liga Premier telah membatasi harga tiket pertandingan tandang sebesar £30 per tiket. Jadi, jika Anda mencari pilihan yang lebih murah, Anda mungkin ingin mencari tahu jadwal pertandingan tandang tim Anda dan memburu tiket-tiket tersebut.

Berita tim & susunan pemain

Klub-klub Liga Premier 2025/26 berdasarkan harga tiket

Klub Stadion Kisaran Harga Tiket (Tiket Masuk Umum Dewasa) Rentang Harga Tiket Musim Tiket Arsenal Stadion Emirates £31,50 - £141,00 £1.073 - £2.050 Informasi tiket Aston Villa Villa Park £44,50 - £92,00 £640 - £944 Informasi tiket Bournemouth Stadion Vitality £33,00 - £56,00 £633 - £875 Informasi tiket Brentford Stadion Gtech Community £40,00 - £65,00 £495 - £598 Informasi tiket Brighton & Hove Albion Stadion Komunitas American Express £34,00 - £78,00 £595 - £860 Informasi tiket Burnley Turf Moor £50,00 - £75,00 £455 - £500 Informasi tiket Chelsea Stamford Bridge £48,00 - £58,00 £595 - £940 Informasi tiket Crystal Palace Selhurst Park £48,00 - £58,00 £545 - £895 Informasi tiket Everton Goodison Park £55,00 £515 - £690 Informasi tiket Fulham Craven Cottage £35,00 - £105,00 £455 - £3.000 Informasi tiket Leeds United Elland Road £33,00 - £56,00 £420 - £TBC Informasi tiket Liverpool Anfield £9,00 - £61,00 £699 - £886 Informasi tiket Manchester City Stadion Etihad £58,00 - £75,00 £385 - £1.030 Informasi tiket Manchester United Old Trafford £36,00 - £58,00 £559 - £950 Informasi tiket Newcastle United St James’ Park £50,00 - £58,00 £417 - £811 Informasi tiket Nottingham Forest City Ground £45,00 - £60,00 £465 - £660 Informasi tiket Sunderland Stadium of Light £33,00 - £56,00 £390 - £720 Informasi tiket Tottenham Hotspur Stadion Tottenham Hotspur £48,00 - £109,00 £807 - £2.015 Informasi tiket West Ham United Stadion London £30,00 - £120,00 £310 - £1.620 Informasi tiket Wolverhampton Wanderers Molineux £26,50 - £71,00 £525 - £833 Informasi tiket

