Orlando Magic memimpin seri dengan skor mengejutkan 1-0 saat mereka bersiap menghadapi Detroit Pistons dalam Game 2 di Little Caesars Arena pada Rabu, 22 April 2026. Setelah meraih kemenangan tandang bersejarah dalam laga pembuka seri ini, Magic yang menempati unggulan ke-8 berupaya memperlebar keunggulan sebelum seri ini berpindah ke Florida, sementara Pistons yang menjadi unggulan teratas bertekad menghentikan rekor kekalahan beruntun di kandang pada babak playoff.





Pertandingan antara unggulan ke-1 melawan unggulan ke-8 di Babak Pertama Konferensi Timur menghadirkan kejutan terbesar pada akhir pekan pembuka. Pistons, yang menyelesaikan musim reguler dengan rekor dominan 60-22 untuk mengamankan posisi unggulan pertama untuk pertama kalinya sejak 2007, dikalahkan oleh tim Orlando yang berhasil masuk ke babak playoff melalui Turnamen Play-In.





Berapa harga tiket Playoff Magic vs. Pistons?

Setelah kemenangan mengejutkan Orlando di Game 1, permintaan tiket di Motor City tetap tinggi karena para penggemar berharap dapat menyaksikan kemenangan playoff kandang pertama Pistons sejak 2008. Karena Detroit adalah pasar olahraga utama dengan basis penggemar yang semakin bersemangat, harga tiket untuk pertandingan penting ini pun sangat kompetitif.

Pertandingan 2 (Detroit): Harga di pasar sekunder pada platform seperti StubHub dan SeatGeek saat ini menunjukkan harga terendah mulai sekitar $97 . Harga tiket untuk kursi di bagian tengah umumnya berkisar antara $210 hingga $350 .

Pertandingan 3 (Orlando): Saat seri ini berlanjut ke Kia Center pada Sabtu, 25 April, harga tiket kelas bawah saat ini mulai dari $115 , seiring para penggemar lokal bersiap menyambut tim underdog yang memimpin seri ini.

Kursi Pinggir Lapangan: Kursi lantai premium di Little Caesars Arena untuk Pertandingan 2 saat ini terdaftar mulai dari $1.250 , dengan beberapa opsi "VIP Baris 1" mencapai $3.800 .

Faktor-faktor yang memengaruhi harga antara lain:

Serangan Balik "Cade": Meskipun kalah, Cade Cunningham mencetak 39 poin dalam Game 1. Para penggemar berbondong-bondong datang untuk melihat apakah superstar Pistons ini dapat membawa timnya meraih kemenangan yang menyamakan kedudukan seri.

Kekeringan Kemenangan di Kandang: Rekor kekalahan beruntun Detroit di kandang selama babak playoff telah mencapai 11 pertandingan , yang terpanjang dalam sejarah NBA. Signifikansi historis dari potensi kemenangan yang "memutus rekor" ini mendorong permintaan lokal.

Lokasi Playoff NBA 2025/26 berdasarkan Harga Tiket

Tim Arena Rentang Harga Tiket Pertandingan 2 New York Knicks Madison Square Garden $334 - $1.100+ Boston Celtics TD Garden $117 - $850+ Detroit Pistons Little Caesars Arena $97 - $640+ Orlando Magic Kia Center $115 - $710+ Denver Nuggets Ball Arena $79 - $650+

DET - Performa Semua Detroit Pistons 101 - 112 Orlando Magic K

Indiana Pacers 121 - 133 Detroit Pistons M

Charlotte Bobcats 100 - 118 Detroit Pistons M

Detroit Pistons 137 - 111 Milwaukee Bucks M

Orlando Magic 123 - 107 Detroit Pistons K ORL - Performa Semua Detroit Pistons 101 - 112 Orlando Magic M

Orlando Magic 121 - 90 Charlotte Bobcats M

Philadelphia 76ers 109 - 97 Orlando Magic K

Boston Celtics 113 - 108 Orlando Magic K

Chicago Bulls 103 - 127 Orlando Magic M

Rekor Pertemuan Langsung