Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Tyrell Feaster

Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket pertandingan Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors NBA: Babak Playoff NBA, harga, dan informasi lainnya

Termasuk harga tiket pertandingan Cavaliers vs Raptors, tempat pembelian, dan informasi lainnya

Cleveland Cavaliers akan menjamu Toronto Raptors di Rocket Arena, Cleveland, pada Sabtu, 18 April, dalam pertandingan yang diprediksi akan menjadi awal yang sengit di Babak Pertama WilayahTimur.

Cleveland menyelesaikan musim reguler sebagai unggulan ke-4 di Wilayah Timur dengan rekor 52-30 yang solid, nyaris gagal meraih posisi tiga besar. Toronto mengamankan posisi unggulan ke-5 (46-36) setelah performa gemilang di akhir musim, naik peringkat untuk menghindari Turnamen Play-In dan mengatur pertemuan ini dengan Cavs.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Raptors vs. Cavaliers, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya saat ini di pasaran.

Berapa harga tiket playoff Raptors vs Cavaliers?

Harga tiket playoff jauh lebih tinggi daripada harga rata-rata musim reguler, dan perjalanan internasional untuk menonton pertandingan di Toronto menambah biaya tambahan bagi penggemar yang melintasi perbatasan.

Harga bervariasi tergantung pada tempat dan pentingnya pertandingan. Rocket Arena di Cleveland saat ini menawarkan harga tiket masuk untuk Game 1 mulai dari sekitar $42, sedangkan seri yang berpindah ke Scotiabank Arena di Toronto untuk Game 3 cenderung lebih mahal, dengan harga tiket mulai dari $83.

Faktor-faktor yang memengaruhi biaya antara lain:

  • Kategori Tempat Duduk: Kursi di baris paling atas (nosebleed seats) adalah yang paling terjangkau, sementara tiket di pinggir lapangan di Rocket Arena untuk pertandingan pembuka seri ini saat ini dijual seharga hingga $3.200.
  • Momentum Seri: Jika seri ini kembali ke Cleveland untuk Pertandingan 5 atau 7 yang menentukan, diperkirakan harga jual kembali di pasar sekunder akan melonjak secara signifikan.
  • Permintaan Pasar: Kedua kota ini memiliki budaya bola basket yang kuat. Suasana Jurassic Park milik Raptors dan basis penggemar Cavaliers yang haus gelar juara menjadikan tiket-tiket ini sebagai salah satu yang paling sulit ditemukan di Wilayah Timur.

New York Knicks

Madison Square Garden

$280 - $950+

Boston Celtics

TD Garden

$195 - $850+

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

$215 - $800+

Toronto Raptors

Scotiabank Arena

$83 - $680+

Oklahoma City Thunder

Paycom Center

$110 - $540+

Cleveland Cavaliers

Rocket Arena

$40 - $70+

Waktu kick-off Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors

Susunan Pemain Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors

Performa

Cleveland CavaliersCLE
-Performa

  • Cleveland Cavaliers

    130

    -

    117

    Washington Wizards

    M

  • Atlanta Hawks

    124

    -

    102

    Cleveland Cavaliers

    K

  • Cleveland Cavaliers

    122

    -

    116

    Atlanta Hawks

    M

  • Memphis Grizzlies

    126

    -

    142

    Cleveland Cavaliers

    M

  • Cleveland Cavaliers

    117

    -

    108

    Indiana Pacers

    M

Toronto RaptorsTOR
-Performa

  • Toronto Raptors

    136

    -

    101

    Brooklyn Nets

    M

  • New York Knicks

    112

    -

    95

    Toronto Raptors

    K

  • Toronto Raptors

    128

    -

    114

    Miami Heat

    M

  • Toronto Raptors

    121

    -

    95

    Miami Heat

    M

  • Boston Celtics

    115

    -

    101

    Toronto Raptors

    K

Rekor Head-to-Head

Cleveland CavaliersCLE

Last 5 matches

Toronto RaptorsTOR

2

Menang

3

Menang

  • Toronto Raptors

    110

    -

    99

    Cleveland Cavaliers

  • Cleveland Cavaliers

    113

    -

    126

    Toronto Raptors

  • Cleveland Cavaliers

    101

    -

    112

    Toronto Raptors

  • Toronto Raptors

    108

    -

    131

    Cleveland Cavaliers

  • Cleveland Cavaliers

    132

    -

    126

    Toronto Raptors

576

Poin yang dicetak

582