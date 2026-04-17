Cara mendapatkan tiket pertandingan Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors NBA: Babak Playoff NBA, harga, dan informasi lainnya

Cleveland Cavaliers akan menjamu Toronto Raptors di Rocket Arena, Cleveland, pada Sabtu, 18 April, dalam pertandingan yang diprediksi akan menjadi awal yang sengit di Babak Pertama WilayahTimur.
Cleveland menyelesaikan musim reguler sebagai unggulan ke-4 di Wilayah Timur dengan rekor 52-30 yang solid, nyaris gagal meraih posisi tiga besar. Toronto mengamankan posisi unggulan ke-5 (46-36) setelah performa gemilang di akhir musim, naik peringkat untuk menghindari Turnamen Play-In dan mengatur pertemuan ini dengan Cavs.
GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Raptors vs. Cavaliers, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya saat ini di pasaran.
Berapa harga tiket playoff Raptors vs Cavaliers?
Harga tiket playoff jauh lebih tinggi daripada harga rata-rata musim reguler, dan perjalanan internasional untuk menonton pertandingan di Toronto menambah biaya tambahan bagi penggemar yang melintasi perbatasan.
Harga bervariasi tergantung pada tempat dan pentingnya pertandingan. Rocket Arena di Cleveland saat ini menawarkan harga tiket masuk untuk Game 1 mulai dari sekitar $42, sedangkan seri yang berpindah ke Scotiabank Arena di Toronto untuk Game 3 cenderung lebih mahal, dengan harga tiket mulai dari $83.
Faktor-faktor yang memengaruhi biaya antara lain:
- Kategori Tempat Duduk: Kursi di baris paling atas (nosebleed seats) adalah yang paling terjangkau, sementara tiket di pinggir lapangan di Rocket Arena untuk pertandingan pembuka seri ini saat ini dijual seharga hingga $3.200.
- Momentum Seri: Jika seri ini kembali ke Cleveland untuk Pertandingan 5 atau 7 yang menentukan, diperkirakan harga jual kembali di pasar sekunder akan melonjak secara signifikan.
- Permintaan Pasar: Kedua kota ini memiliki budaya bola basket yang kuat. Suasana Jurassic Park milik Raptors dan basis penggemar Cavaliers yang haus gelar juara menjadikan tiket-tiket ini sebagai salah satu yang paling sulit ditemukan di Wilayah Timur.
Tim
Arena
Kisaran Harga Tiket
New York Knicks
Madison Square Garden
$280 - $950+
Boston Celtics
TD Garden
$195 - $850+
L.A. Lakers
Crypto.com Arena
$215 - $800+
Toronto Raptors
Scotiabank Arena
$83 - $680+
Oklahoma City Thunder
Paycom Center
$110 - $540+
Cleveland Cavaliers
Rocket Arena
$40 - $70+