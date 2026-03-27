Cara mendapatkan tiket pertandingan Chelsea vs Port Vale: Harga tiket Piala FA, informasi jadwal pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Chelsea akan menjamu Port Vale di Stamford Bridge, London, pada Sabtu, 4 April 2026, dalam laga perempat final Piala FA yang sangat dinantikan, yang mempertemukan tim Liga Premier dengan tim underdog dalam kompetisi ini.

Kapan kick-off pertandingan Chelsea vs Port Vale di Piala FA?

Bagaimana cara membeli tiket FA Cup Chelsea vs Port Vale?

Membeli tiket langsung dari situs resmi klub umumnya dianggap sebagai cara teraman untuk mendapatkan tiket Piala FA.

Pemesanan dini sangat penting, dengan pemegang tiket musiman dan anggota terdaftar umumnya memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan tempat duduk.

Tiket FA Cup tidak secara otomatis termasuk dalam harga tiket musiman tim, tetapi pemegang tiket musiman (dan anggota klub) biasanya akan diberikan periode akses prioritas untuk membeli tempat duduk mereka.

Selain membeli tiket Piala FA melalui jalur resmi, para penggemar juga bisa mendapatkannya di pasar sekunder melalui platform seperti StubHub, jika Anda sedang mencari tiket pada menit-menit terakhir.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Chelsea vs Port Vale?

Klub London, Chelsea, memasuki pertandingan ini setelah serangkaian hasil yang sulit, termasuk kekalahan 3-0 di Liga Premier dari Everton pada 21 Maret dan kekalahan 3-0 di Liga Champions melawan Paris Saint-Germain pada 17 Maret.

Terlepas dari kemunduran ini, tim Liga Premier ini tetap menjadi favorit, dengan Cole Palmer yang diperkirakan akan memainkan peran sentral dalam strategi serangan mereka.

Port Vale saat ini berada di peringkat ke-24 di League One, tetapi tampil gemilang di kompetisi sistem gugur.

The Valiants memastikan tempat mereka di babak ini dengan kemenangan 1-0 atas Sunderland pada 8 Maret, meskipun mereka baru-baru ini menderita kekalahan 1-0 di liga dari Doncaster Rovers pada 24 Maret.

Pertandingan ini merupakan penampilan perempat final pertama Port Vale sejak 1954 dan menampilkan striker Dajaune Brown.

Dengan penonton yang diperkirakan memadati Stamford Bridge, pertandingan ini menandai pertemuan kompetitif pertama antara kedua tim ini dalam 97 tahun.

Chelsea vs Port Vale di Piala FA: Semua yang perlu Anda ketahui

