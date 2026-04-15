Cara mendapatkan tiket pertandingan Chelsea vs Leeds: Harga tiket semifinal Piala FA, informasi jadwal pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Chelsea akan menjamu Leeds United di Stadion Wembley, London, pada Minggu, 26 April, dalam laga semifinal Piala FA yang bersejarah.

Saat ini, Chelsea berada di peringkat ke-6 Liga Premier, sedangkan Leeds United berada di peringkat ke-15, dengan The Whites berupaya mengakhiri perjalanan luar biasa mereka di ajang piala ini.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Chelsea vs Leeds United, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off pertandingan Chelsea vs Leeds di Piala FA?

Bagaimana cara membeli tiket FA Cup Chelsea vs Leeds?

Untuk membeli tiket semifinal Piala FA Chelsea vs Leeds United di Stadion Wembley, Anda harus mengikuti kriteria penjualan khusus yang ditetapkan oleh masing-masing klub. Tiket dijual secara eksklusif melalui situs penjualan tiket resmi masing-masing tim.

Kedua klub telah mendapatkan alokasi sebanyak 33.350 tiket.

Bagi para penggemar Leeds United, jendela penjualan baru saja dibuka pada 15 April bagi semua pemegang Tiket Musiman 2025/26 dan Anggota Hospitality Musiman untuk mengklaim tempat mereka di West End.

Para pendukung Chelsea juga sedang berada dalam fase pemesanan prioritas, dengan tiket yang dirilis berdasarkan jumlah poin loyalitas melalui portal Chelsea FC.

Berapa harga tiket Chelsea vs Leeds di Piala FA?

Tiket untuk semifinal di Wembley dibanderol dengan harga yang bervariasi, mulai dari £30 untuk kursi dewasa termurah hingga £150 untuk kursi premium.

Rincian harga lainnya meliputi:

Biaya Pemesanan: Anda akan dikenakan biaya administrasi kecil per tiket (Leeds United mengenakan biaya £3,00. Biaya Chelsea bervariasi tergantung metode pengiriman).

Anda akan dikenakan biaya administrasi kecil per tiket (Leeds United mengenakan biaya £3,00. Biaya Chelsea bervariasi tergantung metode pengiriman). Diskon : Umumnya berlaku untuk lansia (65+), dewasa muda (19-22), dan remaja (di bawah 18).

: Umumnya berlaku untuk lansia (65+), dewasa muda (19-22), dan remaja (di bawah 18). Hospitality : Bagi yang mencari paket VIP (termasuk makan dan tempat duduk Level 2), harga biasanya mulai dari sekitar £250-£300 dan bisa mencapai £650+ PPN untuk suite dengan layanan lengkap.

: Bagi yang mencari paket VIP (termasuk makan dan tempat duduk Level 2), harga biasanya mulai dari sekitar £250-£300 dan bisa mencapai £650+ PPN untuk suite dengan layanan lengkap. Tempat Berdiri Berlisensi: Tersedia di Kategori 2, 3, dan 4. Perlu dicatat bahwa penggemar harus berusia 12 tahun ke atas untuk memasuki bagian ini, dan anak-anak di bawah 14 tahun harus didampingi oleh orang dewasa.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Chelsea vs Leeds?

Chelsea memasuki pertandingan ini di bawah tekanan besar untuk menyelamatkan musim mereka dengan meraih trofi.

Meskipun berada di enam besar, kekalahan telak baru-baru ini, termasuk kekalahan 3-0 dari Manchester City pada 12 April, membuat The Blues sangat membutuhkan hasil positif.

Meskipun performa Leeds di liga masih berjuang untuk stabil, penampilan mereka di ajang piala justru sangat mengesankan. Mereka telah membuktikan bahwa mereka mampu mengimbangi The Blues musim ini, setelah meraih kemenangan menakjubkan 3-1 atas Chelsea di Elland Road pada 3 Desember.

Ketangguhan mereka terlihat jelas dalam laga liga terakhir mereka, yaitu hasil imbang 0-0 yang penuh perjuangan melawan Brentford pada 22 Maret, yang membuktikan bahwa mereka mampu menggagalkan serangan-serangan berkualitas tinggi.

Baca selengkapnya