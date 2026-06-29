Cara mendapatkan tiket pertandingan Brasil vs Pantai Gading ATAU Norwegia: Harga tiket Piala Dunia, informasi jadwal babak 16 besar, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

Jalan menuju perempat final akan melewati East Rutherford, saat Brasil—yang telah lima kali menjuarai turnamen ini—bersiap menghadapi Pantai Gading atau Norwegia dalam laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang dipenuhi bintang-bintang...

Baru saja berhasil melewati rintangan krusial di babak 32 besar melawan Jepang, Seleção memasuki babak pra-perempat final dengan momentum yang kuat, namun tetap waspada terhadap ancaman yang menanti.

Mereka akan menghadapi pemenang dari duel seru antara The Elephants dan tim Norwegia yang mematikan di bawah pimpinan Erling Haaland, yang akan menjadi laga blockbuster di Pantai Timur.

Kapan kick-off pertandingan Brasil vs Pantai Gading ATAU Norwegia di Piala Dunia?

Pertandingan eliminasi babak 16 besar yang sangat dinanti ini akan berlangsung di Stadion New York New Jersey (MetLife Stadium) yang ikonik di East Rutherford, New Jersey.

World Cup - Final Stage New York/New Jersey Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Brasil vs Pantai Gading ATAU Norwegia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir diluncurkan pada 1 April. Ini bukan undian; tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket pertandingan Brasil vs Pantai Gading ATAU Norwegia di Piala Dunia?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran Harga di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

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