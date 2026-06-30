Cara mendapatkan tiket pertandingan Brasil vs Norwegia: Harga tiket Piala Dunia, informasi jadwal babak 16 besar, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

Di East Rutherford, Brasil—juara lima kali—bersiap menghadapi Norwegia dalam laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang sangat dinantikan.
Setelah berhasil melewati rintangan babak 32 besar yang penuh tekanan melawan Jepang, Seleção memasuki babak perempat final dengan momentum yang kuat, namun tetap sadar akan ancaman generasi baru yang menanti mereka.
Norwegia berhasil lolos dengan cara yang spektakuler, mengandalkan penyelesaian akhir yang mematikan dari bintang andalan mereka, Erling Haaland, serta kreativitas Martin Ødegaard untuk mengalahkan Pantai Gading.
Kapan kick-off pertandingan Brasil vs Norwegia di Piala Dunia?
Pertandingan eliminasi babak 16 besar yang sangat dinanti ini akan berlangsung di Stadion New York New Jersey (MetLife Stadium) yang ikonik di East Rutherford, New Jersey.
Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Brasil vs Norwegia?
Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.
Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.
Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir diluncurkan pada 1 April. Ini bukan undian; tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
- Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.
Berapa harga tiket Piala Dunia Brasil vs Norwegia?
FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.
Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.
Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:
Tanggal
Babak / Kategori
Kisaran Harga Resmi
Perkiraan Kisaran Harga di Pasar Sekunder
28 Juni - 3 Juli
Babak 32 Besar (Lokasi dengan Permintaan Tinggi)
$225 – $540
$550 – $3.200 ($1.250)
28 Juni - 3 Juli
Babak 32 Besar (Lokasi Standar)
$225 – $540
$400 – $2.800 ($1.134)
4 Juli – 7 Juli
Babak 16 Besar
$240 – $640
$650 – $4.200 ($1.518)
9 Juli – 11 Juli
Perempat final
$450 – $1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 Juli – 15 Juli
Semifinal
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 Juli
Pertandingan perebutan tempat ketiga
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 Juli
Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
$5.900 – $38.000+ ($15.240)
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