Cara mendapatkan tiket pertandingan Brasil vs Jepang: Harga tiket Piala Dunia, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

Brasil akan bertanding di Houston pada Senin ini (29 Juni), seiring berlanjutnya upaya mereka untuk meraih gelar Piala Dunia keenam. Lawan mereka adalah Jepang dalam salah satu laga babak 32 besar yang paling dinantikan.

Setelah dengan meyakinkan mengamankan posisi teratas di Grup C, Seleção yang dipenuhi bintang-bintang ini memasuki babak gugur dengan status favorit untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju gelar juara.

Namun, Jepang bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Samurai Biru berhasil melewati grup yang sulit tanpa terkalahkan dan akan dikenang karena kemenangan terkenal mereka atas Jerman dan Spanyol di Piala Dunia di Qatar empat tahun lalu.



Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi untuk pertandingan Brasil vs Jepang dan harga yang mungkin harus Anda bayar.

Kapan pertandingan Brasil vs Jepang dimulai?

World Cup - Final Stage Houston Stadium

Cara membeli tiket Piala Dunia Brasil vs Jepang

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir dimulai pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Brasil vs Jepang?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran Harga di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

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