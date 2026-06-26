Cara mendapatkan tiket pertandingan Brasil vs Jepang: Harga tiket Piala Dunia, informasi jadwal pertandingan di Stadion Houston, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

Pertandingan besar antara dua tim raksasa menanti di babak 32 besar Piala Dunia 2026, saat Brasil—juara lima kali—akan berhadapan langsung dengan tim Jepang yang tangguh.

Seleção melaju dengan percaya diri dari Grup C, dipimpin oleh Vinícius Júnior yang tampil gemilang dan bermain dalam performa terbaiknya sebagai favorit sejati turnamen ini.

Namun, mereka akan menghadapi ujian berat melawan Samurai Blue asuhan Hajime Moriyasu yang disiplin, yang berhasil lolos ke babak gugur setelah melewati Grup F yang sangat kompetitif.

Kapan kick-off pertandingan Brasil vs Jepang di Piala Dunia?

Pertandingan akan dimulai pada Senin, 29 Juni, pukul 12.00 siang waktu setempat di Houston Stadium, Amerika Serikat.

World Cup - Final Stage Houston Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Brasil vs Jepang?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir dimulai pada 1 April. Ini bukan undian; tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Brasil vs Jepang?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Tahap / Kategori Rentang Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

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