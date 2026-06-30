Pertarungan gaya bermain menanti di kawasan Pacific Northwest saat Belgia berhadapan dengan Senegal dalam laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang sangat dinantikan.

Tim Red Devils lolos setelah menunjukkan kedalaman serangan yang tajam untuk mendominasi Grup G, sementara Teranga Lions berhasil menembus Grup I yang kompetitif untuk memastikan tempat mereka di babak gugur turnamen ini.

Meskipun Belgia masuk sebagai favorit di atas kertas, kecepatan transisi yang eksplosif dan keunggulan fisik Senegal berarti pasukan Domenico Tedesco akan menghadapi ujian berat atas kemampuan mereka sebagai calon juara.

Kapan kick-off pertandingan Piala Dunia Belgia vs Senegal?

Pertandingan Belgia vs Senegal akan berlangsung di Seattle Stadium (Lumen Field) yang terkenal riuh di Seattle, Washington.

World Cup - Final Stage Seattle Stadium

Bagaimana kemungkinan babak 16 besar setelah pertandingan Belgia vs Senegal?

Tanggal Jadwal Lokasi Tiket 6 Juli, Kick-off pukul 5 sore PDT Babak 16 Besar: Amerika Serikat / Bosnia dan Herzegovina vs. Belgia / Senegal Stadion Seattle, AS Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Belgia vs Senegal?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir telah diluncurkan pada 1 April. Ini bukan undian; tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket pertandingan Piala Dunia Belgia vs Senegal?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran Harga di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

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