Cara mendapatkan tiket pertandingan Belanda vs Maroko: Harga tiket babak 32 besar Piala Dunia, informasi jadwal pertandingan di Estadio Monterrey, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

Babak 32 Besar Piala Dunia 2026 menyuguhkan pertandingan yang sangat dinanti di Meksiko saat Belanda dan Maroko saling berhadapan dalam laga sistem gugur yang sangat menentukan.

Tim Oranje asuhan Ronald Koeman lolos dengan mulus setelah memuncaki Grup F berkat kemenangan telak 3-1 atas Tunisia, menunjukkan ritme serangan yang membuat mereka tampak sebagai pesaing serius.

Namun, mereka akan menghadapi ujian berat melawan tim Maroko yang tangguh, yang finis dengan poin yang sama dengan Brasil di Grup C setelah meraih kemenangan menegangkan 4-2 atas Haiti.

Dalam lika-liku takdir sepak bola yang luar biasa, pertandingan yang sangat dinantikan ini berlangsung tepat 32 tahun setelah kedua negara tersebut bertemu di Piala Dunia AS '94 — yang menjadi panggung bagi pertarungan spektakuler antara struktur permainan Belanda yang klinis dan gaya permainan Atlas Lions yang dinamis serta penuh gairah.

Kapan kick-off pertandingan Belanda vs Maroko di Babak 32 Besar Piala Dunia?

Pertandingan sistem gugur yang sangat dinanti ini akan digelar di Stadion Monterrey (Estadio BBVA) di Guadalupe, Monterrey, Meksiko.

World Cup - Final Stage Monterrey Stadium

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Belanda vs Maroko di Babak 32 Besar Piala Dunia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir telah diluncurkan pada 1 April. Ini bukan undian; tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub . Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket pertandingan Belanda vs Maroko di Babak 32 Besar Piala Dunia?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup dimulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Tahap / Kategori Rentang Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Belanda vs Maroko di Piala Dunia: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Belanda vs Maroko

Belanda vs Maroko: Rekor Pertemuan Terbaru

NED Last 1 matches MAR 1 Menang 0 Seri 0 Menang Morocco 1 - 2 Netherlands 2 Gol tercipta 1 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Klasemen Belanda vs Maroko

Baca selengkapnya