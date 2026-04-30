Bayern Munich akan menjamu Paris Saint-Germain di Allianz Arena, Munich, pada Rabu, 6 Mei, dalam leg kedua semifinal Liga Champions UEFA.

Bayern Munich saat ini berada di peringkat pertama Bundesliga, sementara Paris Saint-Germain berada di peringkat pertama Ligue 1, dengan kedua raksasa Eropa ini mencapai babak ini sebagai juara baru atau calon juara liga domestik masing-masing.

Kapan kick-off pertandingan Bayern Munich vs Paris Saint-Germain di Liga Champions?

Allianz Arena

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Bayern Munich vs Paris Saint-Germain?

Selain Final Liga Champions UEFA, Anda tidak dapat membeli tiket pertandingan Liga Champions secara langsung melalui UEFA.

Sebagai leg kedua semifinal Liga Champions, tiket untuk Allianz Arena bisa dibilang yang paling diburu di dunia sepak bola Jerman saat ini.

Tiket utama telah habis terjual melalui saluran resmi klub.

Saluran Resmi : FCBayern.com dan PSG.fr (Tiket Habis).

: FCBayern.com dan PSG.fr (Tiket Habis). Pasar Sekunder : Platform seperti StubHub menawarkan ketersediaan tiket pada menit-menit terakhir.

: Platform seperti StubHub menawarkan ketersediaan tiket pada menit-menit terakhir. Kursi Premium: Tiket Kategori 1 di sisi lapangan dan paket layanan VIP sangat terbatas, dengan harga sering kali melebihi €2.500 untuk akses ke lounge kelas atas.

Berapa harga tiket Liga Champions Bayern Munich vs Paris Saint-Germain?

Harga tiket Liga Champions UEFA bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk klub yang bertanding, tempat pertandingan, dan tahap kompetisi.

Permintaan yang tinggi telah mendorong harga menjadi sangat mahal. Harga tiket yang dijual kembali saat ini mulai dari sekitar €1.000.

Pantau terus portal tiket resmi berbagai klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga.

Jika Anda mencari opsi pada menit-menit terakhir, tiket di situs-situs penjualan ulang seperti StubHub saat ini masih tersedia.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Bayern Munich vs Paris Saint-Germain?

Bayern Munich memasuki leg kedua ini sebagai tim yang harus dikalahkan, dengan rekor kandang yang menakutkan dan momentum kemenangan di perempat final.

Tim asuhan Vincent Kompany membuktikan kualitas elit mereka dengan menyingkirkan Real Madrid di babak sebelumnya, yang ditutup dengan kemenangan dramatis 4-3 di Munich pada 15 April.

Setelah juga mengalahkan PSG 2-1 di Parc des Princes selama fase liga pada 4 November, tim Bavaria ini memiliki keunggulan psikologis yang akan mereka manfaatkan di hadapan para penggemar mereka sendiri.

PSG, juara Prancis saat ini, tampil sangat efektif saat bertandang musim ini, terutama saat mengalahkan Liverpool 2-0 di Anfield pada 14 April untuk mengamankan tempat di semifinal.

Meskipun mereka kalah dari Bayern di awal musim ini, tim asuhan Luis Enrique menunjukkan kemampuan mencetak gol mereka dengan kemenangan telak 5-2 atas Chelsea di babak 16 besar.

