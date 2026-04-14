Cara mendapatkan tiket pertandingan Barcelona vs Celta Vigo: Harga tiket La Liga, informasi jadwal pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Barcelona akan menjamu Celta Vigo di Spotify Camp Nou, Barcelona, pada Rabu, 22 April, dalam laga yang diprediksi menjadi langkah krusial bagi raksasa Catalan itu untuk mengamankan gelar La Liga.

Barcelona saat ini berada di peringkat pertama La Liga, sementara Celta Vigo berada di peringkat keenam, dengan tim tamu berupaya menciptakan kejutan besar untuk memperkuat peluang mereka meraih tiket ke kompetisi Eropa.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Barcelona vs Celta Vigo, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off pertandingan La Liga antara Barcelona vs Celta Vigo?

LaLiga - LaLiga Spotify Camp Nou

Bagaimana cara membeli tiket La Liga Barcelona vs Celta Vigo?

Tersedia berbagai opsi tiket untuk pertandingan La Liga, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket layanan tambahan.

Untuk membeli tiket La Liga, cara yang paling andal adalah mengunjungi situs web resmi klub, lalu navigasikan ke bagian 'Tiket'.

Jika tiket sudah habis terjual di saluran resmi atau Anda ingin memesan tempat duduk sebelum tiket dirilis secara resmi, atau ingin mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir, Anda mungkin ingin mempertimbangkan platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Barcelona vs Celta Vigo?

Barça memasuki pertandingan ini dengan performa liga yang luar biasa, tetapi Blaugrana akan berusaha mengulangi penampilan dominan mereka di awal musim ketika mereka memastikan kemenangan 4-2 di Balaídos pada 9 November, sebuah pertandingan yang diwarnai oleh hat-trick Robert Lewandowski yang klinis.

Celta Vigo sedang berjuang mempertahankan posisi enam besar mereka di tengah tekanan dari Real Sociedad dan Real Betis. Meskipun mereka mengalami kekalahan dalam laga liga terakhir, kemampuan mereka untuk melakukan transisi cepat membuat mereka menjadi lawan yang berbahaya dalam serangan balik.

Pertemuan terakhir kedua tim di Spotify Camp Nou pada 19 April lalu berakhir dengan pesta gol yang dimenangkan tuan rumah 4-3, membuktikan bahwa Celta memiliki daya serang yang mampu mengguncang pertahanan Barça. Perhatikan Lamine Yamal yang sensasional, yang sentuhan kreatifnya telah menjadi pembeda bagi pemimpin klasemen sepanjang musim ini.

Berapa harga tiket pertandingan Barcelona vs Celta Vigo di La Liga?

Harga tiket La Liga bervariasi.

Sebagian besar klub menawarkan sistem harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, dan lansia, namun rentang harga ini berbeda-beda antar klub.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi tempat duduk di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, dengan pemandangan premium sering kali memiliki harga tertinggi. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan berdasarkan kategori, dengan pertandingan besar melawan lawan-lawan ternama, seperti derby Madrid (Real Madrid vs Atletico Madrid) dan El Clásico (Barcelona vs Real Madrid) masuk ke dalam kategori tertinggi, dengan harga yang naik sesuai dengan itu.

Harga tiket La Liga 2025-26 berdasarkan klub

Klub Stadion& Kisaran Harga Tiket (Dewasa) Alaves Mendizorrotza €13 - €59 Athletic Bilbao San Mames €30 - €110 Atletico Madrid Metropolitano €30 - €150 Barcelona Camp Nou €46 - €149 Celta Vigo Balaidos €20 - €80 Elche Martinez Valero €25 - €90 Espanyol Stadion RCDE €30 - €100 Getafe Coliseum €40 - €95 Girona Montilivi €35–€64 Levante Ciutat de Valencia €30 - €90 Mallorca Mallorca Son Moix €40 - €95 Osasuna El Sadar €40 - €140 Rayo Vallecano Vallecas €20 - €90 Real Betis La Cartuja €20 - €90 Real Madrid Santiago Bernabeu €20 - €90 Real Oviedo Carlos Tartiere €21 - €75 Real Sociedad Anoeta €25 - €60 Sevilla Ramon Sanchez-Pizjuan €45 - €165 Valencia Mestalla €30 - €100 Villarreal La Ceramica €20 - €50

Baca selengkapnya