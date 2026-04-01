Cara mendapatkan tiket pertandingan Barcelona vs Atlético Madrid: Harga tiket perempat final Liga Champions, informasi jadwal pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Barcelona akan menjamu Atletico Madrid di Spotify Camp Nou, Barcelona, pada Rabu, 8 April.

Barcelona saat ini berada di peringkat pertama La Liga dan menjadi kekuatan di Eropa. Di sisi lain, Atletico Madrid berada di peringkat keempat klasemen domestik, dengan mengandalkan Liga Champions sebagai jalur utama mereka untuk meraih trofi besar musim ini.

Kapan kick-off pertandingan Liga Champions Barcelona vs Atletico Madrid?

Champions League - Final Stage Spotify Camp Nou

Tiket pertandingan Barcelona vs Atletico Madrid yang akan datang?

Tanggal Jadwal Pertandingan (Waktu Lokal) Lokasi Tiket 4 Apr 2026 Atlético Madrid vs FC Barcelona (21:00) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 8 Apr 2026 FC Barcelona vs Atlético Madrid (21:00) Stadion Camp Nou, Barcelona Tiket 14 Apr 2026 Atlético Madrid vs FC Barcelona (21:00) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Barcelona vs Atlético Madrid?

Selain Final Liga Champions UEFA, Anda tidak dapat membeli tiket pertandingan Liga Champions secara langsung melalui UEFA.

Sebaliknya, tiket dijual oleh masing-masing klub yang berkompetisi di edisi musim ini.

Anda harus mengunjungi situs masing-masing klub untuk pertandingan yang ingin Anda hadiri dan membeli tiket dari sana.

Meskipun situs resmi klub merupakan cara paling aman bagi para pendukung untuk membeli tiket Liga Champions, mereka yang ingin menonton pertandingan mungkin ingin mempertimbangkan situs-situs sekunder seperti StubHub sebagai alternatif untuk mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket Liga Champions Barcelona vs Atletico Madrid?

Harga tiket Liga Champions UEFA bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk klub yang bertanding, lokasi pertandingan, dan tahap kompetisi.

Misalnya, pertandingan semifinal yang menampilkan Real Madrid atau Arsenal akan jauh lebih mahal daripada pertandingan fase grup di Limassol, melawan Pafos.

Klub biasanya menetapkan harga tiket Liga Champions UEFA pada awal musim untuk fase grup. Jika sebuah tim lolos ke babak gugur, harga mungkin naik untuk pertandingan tertentu, tergantung pada lawan, lokasi, dan permintaan.

Pantau terus portal tiket resmi berbagai klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga.

Jika Anda mencari opsi pada menit-menit terakhir, tiket di situs-situs penjualan ulang seperti StubHub saat ini masih tersedia.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Barcelona vs Atletico Madrid?

Pertandingan antar klub Spanyol ini berlangsung di saat yang sangat krusial bagi kedua tim.

Barcelona tampil tak terbendung di bawah sorotan lampu Spotify Camp Nou. Mereka baru-baru ini menghancurkan Newcastle United 7-2 pada 18 Maret untuk melaju ke babak 16 besar, menyusul kemenangan telak 5-2 atas Sevilla pada 15 Maret.

Dengan Lamine Yamal yang terus naik daun menuju status superstar dan Robert Lewandowski yang tetap tajam di kotak penalti, tim asuhan Hansi Flick bermain dengan serangan vertikal yang sulit dihentikan.

Atletico Madrid memastikan tempat mereka di sini setelah berhadapan dengan Tottenham, menang 5-2 pada leg pertama pada 10 Maret sebelum bertahan dari kekalahan 2-3 di London pada 18 Maret untuk lolos berdasarkan agregat.

Meskipun pasukan Diego Simeone menderita kekalahan tipis 3-2 dari Real Madrid dalam pertandingan terakhir mereka, mereka tetap menjadi mimpi buruk bagi lawan mana pun dalam format sistem gugur.

