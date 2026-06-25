Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
World Cup
team-logoSwitzerland
BC Place Vancouver
team-logoTBD
Book Switzerland Round of 32 Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket pertandingan babak 32 besar Swiss: Harga tiket Piala Dunia, informasi jadwal pertandingan di BC Place, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
World Cup

Swiss berhasil lolos ke babak gugur Piala Dunia. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Swiss akan bertolak ke Vancouver Kamis depan setelah secara resmi mengamankan posisi teratas di Grup B dan memastikan tiketnya ke Babak 32 Besar.

Menutup fase grup yang mengesankan tanpa kekalahan dengan kemenangan 2-1 yang penuh perjuangan atas tuan rumah bersama Kanada, tim Nati membuktikan bahwa mereka sedang dalam performa terbaik pada waktu yang tepat.

Kini, mereka bersiap menghadapi laga sistem gugur yang sangat menentukan melawan salah satu tim peringkat ketiga terbaik di turnamen ini, di mana tidak ada ruang untuk kesalahan sama sekali.

Kapan pertandingan babak 32 besar Piala Dunia Swiss dimulai?

crest
World Cup - Final Stage
BC Place Vancouver

Bagaimana cara membeli tiket babak 32 besar Piala Dunia Swiss?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir dimulai pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Babak 32 Besar Piala Dunia di Swiss?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup dimulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal

Tahap / Kategori

Rentang Harga Resmi

Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder

28 Juni - 3 Juli

Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi)

$225 – $540

$550 – $3.200 ($1.250)

28 Juni - 3 Juli

Babak 32 Besar (Lokasi Standar)

$225 – $540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 Juli – 7 Juli

Babak 16 Besar

$240 – $640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 Juli – 11 Juli

Perempat final

$450 – $1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 Juli – 15 Juli

Semifinal

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 Juli

Pertandingan perebutan tempat ketiga

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 Juli

Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Swiss vs TBC Piala Dunia: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Swiss vs TBC

Swiss vs TBC: Rekor Pertemuan Terbaru

Peringkat Swiss vs TBC

Baca selengkapnya

  • Cara membeli tiket Piala Dunia FIFA 2026: Tanggal peluncuran, harga, penetapan harga dinamis, dan lainnya
  • Cara mendapatkan tiket Final Piala Dunia FIFA 2026: Harga di MetLife Stadium, informasi, dan lainnya
  • Panduan harga dinamis tiket Piala Dunia FIFA 2026: Apa yang dimaksud dengan harga dinamis?
  • Apa tiket Piala Dunia termurah?