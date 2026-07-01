Cara mendapatkan tiket pertandingan Australia vs Mesir: Harga tiket Piala Dunia, informasi jadwal babak 32 besar, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

Akan ada pertarungan gaya sepak bola yang menarik di Texas pada Jumat ini (3 Juli), saat Australia berhadapan dengan Mesir dalam laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang sangat dinantikan.

Tim Socceroos berhasil melewati fase Grup D yang menantang dengan mengandalkan ketangguhan taktis dan pertahanan yang kokoh untuk memastikan tempat mereka di babak gugur.

Mereka akan menghadapi tim Mesir yang pandai memanfaatkan peluang, yang berhasil lolos dari Grup G berkat serangkaian hasil pertandingan yang sengit, termasuk kemenangan bersejarah pertama negara Afrika tersebut di Piala Dunia (3-1 melawan Selandia Baru).

GOAL memiliki semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket untuk menyaksikan pertandingan Australia vs Mesir, serta berapa harganya.

Kapan pertandingan Australia vs Mesir dimulai?

World Cup - Final Stage Dallas Stadium

Cara membeli tiket Piala Dunia Australia vs Mesir

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir dimulai pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Australia vs Mesir?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

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