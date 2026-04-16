Cara mendapatkan tiket pertandingan Atlético Madrid vs Arsenal: Harga tiket semifinal Liga Champions, informasi pertandingan tanggal 29 April, waktu kick-off, dan lainnya

Atletico Madrid akan menjamu Arsenal di Stadion Riyadh Air Metropolitano, Madrid, pada Rabu, 29 April, dalam laga leg pertama semifinal Liga Champions UEFA yang diprediksi akan berlangsung seru.

Atletico Madrid saat ini berada di peringkat ke-4 La Liga, sementara Arsenal memimpin klasemen Premier League. The Gunners tiba di Spanyol dengan ambisi mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions pertama mereka.

Kapan kick-off pertandingan Liga Champions Atletico Madrid vs Arsenal?

Champions League - Final Stage Riyadh Air Metropolitano

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Atletico Madrid vs Arsenal?

Selain Final Liga Champions UEFA, Anda tidak dapat membeli tiket pertandingan Liga Champions secara langsung melalui UEFA.

Sebaliknya, tiket tersebut dijual oleh masing-masing klub yang berkompetisi di edisi musim ini.

Tiket semifinal Liga Champions termasuk yang paling sulit didapatkan di dunia sepak bola.

Tiket yang dialokasikan secara resmi oleh klub terutama diperuntukkan bagi pemegang tiket musiman dan anggota.

Saluran Resmi : Situs web resmi Atletico Madrid dan Arsenal (Sold Out/Terbatas).

: Situs web resmi Atletico Madrid dan Arsenal (Sold Out/Terbatas). Pasar Sekunder : Platform seperti StubHub merupakan sumber utama untuk ketersediaan tiket pada menit-menit terakhir.

: Platform seperti StubHub merupakan sumber utama untuk ketersediaan tiket pada menit-menit terakhir. Kursi Premium: Tiket di sisi panjang tengah dan pengalaman VIP hospitality dijual dengan harga antara €400 hingga €1.200, tergantung pada tingkat akses lounge dan posisi di stadion.

Berapa harga tiket Liga Champions Atletico Madrid vs Arsenal?

Karena besarnya pertandingan semifinal ini, harga tiket melonjak secara signifikan. Tiket yang dijual kembali saat ini mulai dari sekitar €275 untuk North Stand.

Pantau terus portal tiket resmi berbagai klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga.

Jika Anda mencari opsi pada menit-menit terakhir, tiket di situs-situs penjualan ulang seperti StubHub saat ini masih tersedia.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Atletico Madrid vs Arsenal?

Arsenal memasuki laga ini dengan kepercayaan diri yang tinggi, setelah baru-baru ini mengalahkan Sporting CP di perempat final untuk mencapai semifinal dua kali berturut-turut untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

Namun, mereka akan waspada terhadap tim Atletico yang tetap menjadi salah satu tim terkuat di Eropa yang sulit ditaklukkan di kandang sendiri, setelah baru saja meraih kemenangan agregat 3-2 atas Barcelona untuk mencapai babak ini.

Pada fase grup Liga Champions tanggal 21 Oktober, The Gunners menampilkan performa yang mengesankan dengan menghancurkan Atletico 4-0 di Emirates, didorong oleh dua gol dari Viktor Gyökeres.

Atletico akan bertekad membalas kekalahan memalukan tersebut, mengandalkan pemain andalan mereka, Antoine Griezmann, untuk memberikan ketajaman yang hilang di London.

Sementara itu, Arsenal akan mengandalkan kepemimpinan dan visi kreatif Martin Ødegaard untuk menavigasi pertarungan lini tengah yang diperkirakan akan berlangsung sengit dan mencekam.

