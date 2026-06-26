Cara mendapatkan tiket pertandingan AS vs Bosnia dan Herzegovina: Harga tiket babak 32 besar Piala Dunia, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

Pesta baru saja dimulai bagi para tuan rumah, seiring tim nasional putra Amerika Serikat asuhan Mauricio Pochettino memulai perjalanan mereka di babak gugur melawan tim Bosnia dan Herzegovina yang tangguh.

Tim "Stars and Stripes" dengan mudah mengamankan posisi teratas di Grup D dengan satu pertandingan tersisa, berkat kemenangan mengesankan atas Paraguay dan Australia, yang membangkitkan keyakinan besar di seluruh negeri tuan rumah.

Mereka akan menghadapi skuad Bosnia dan Herzegovina yang berbahaya dan berpengalaman, yang berhasil lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik.

Kapan kick-off pertandingan babak 32 besar Piala Dunia antara AS vs Bosnia dan Herzegovina?

Pertandingan sistem gugur antara AS vs Bosnia dan Herzegovina akan digelar di San Francisco Bay Area Stadium (Levi's Stadium) di Santa Clara, California.

World Cup - Final Stage San Francisco Bay Area Stadium

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan babak 32 besar Piala Dunia antara AS vs Bosnia dan Herzegovina?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir diluncurkan pada 1 April. Ini bukan undian; tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub . Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket pertandingan babak 32 besar Piala Dunia antara AS melawan Bosnia dan Herzegovina?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup dimulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Tahap / Kategori Rentang Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Piala Dunia AS vs Bosnia dan Herzegovina: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa AS vs Bosnia dan Herzegovina

AS vs Bosnia dan Herzegovina: Rekor Pertemuan Terbaru

Peringkat AS vs Bosnia dan Herzegovina

Baca selengkapnya