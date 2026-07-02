Amerika Serikat bertekad untuk mencapai perempat final Piala Dunia FIFA untuk kedua kalinya sepanjang sejarah, setelah tuan rumah bersama turnamen 2026 itu mengalahkan Bosnia dan Herzegovina di Levi's Stadium pada babak 16 besar, Rabu lalu.

Namun, untuk mencapai perempat final pertama mereka sejak Piala Dunia 2002, pasukan asuhan Mauricio Pochettino harus mengalahkan Belgia.

Tim Red Devils asuhan Rudi Garcia, yang pernah mencapai semifinal Piala Dunia delapan tahun lalu, akan kembali ke Seattle pada Senin (6 Juli) setelah mengalahkan Senegal berkat tendangan penalti dramatis Youri Tielemans di menit terakhir perpanjangan waktu di Lumen Field pada Rabu.

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Kapan kick-off pertandingan Piala Dunia AS vs Belgia?

Pertandingan babak 16 besar yang sangat dinanti ini akan berlangsung di Seattle Stadium (Lumen Field).

World Cup - Final Stage Seattle Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia AS vs Belgia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir dimulai pada 1 April. Ini bukan undian; tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Amerika Serikat vs Belgia?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran Harga di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

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