Cara mendapatkan tiket pertandingan Arsenal vs Newcastle United: Harga tiket Liga Premier, informasi jadwal pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Arsenal akan menjamu Newcastle United di Stadion Emirates, London, pada Sabtu, 25 April, dalam laga yang diprediksi akan menjadi pertandingan krusial bagi The Gunners yang berupaya mempertahankan posisi puncak klasemen.

Saat ini Arsenal berada di peringkat pertama Liga Premier, sementara Newcastle United berada di peringkat ke-14, dengan tim tamu bertekad untuk menciptakan kejutan di akhir musim dan kembali naik ke paruh atas klasemen.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Arsenal vs Newcastle United, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Arsenal vs Newcastle?

Bagaimana cara membeli tiket Liga Premier Arsenal vs Newcastle United?

Tiket untuk pertandingan kandang di Emirates dikelola melalui sistem undian bagi anggota, dan pertandingan Kategori B ini saat ini sudah habis terjual melalui saluran resmi.

Saluran Resmi : Arsenal.com Box Office (Telah Habis Terjual).

: Arsenal.com Box Office (Telah Habis Terjual). Pasar Sekunder : Platform sekunder seperti StubHub merupakan pilihan utama bagi non-anggota.

: Platform sekunder seperti StubHub merupakan pilihan utama bagi non-anggota. Kursi Premium: Siapkan anggaran antara £250 hingga £450 untuk kursi di bagian bawah tribun atau di sisi panjang tengah. Paket hospitality resmi, jika tersedia, biasanya mulai dari £600.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Arsenal vs Newcastle United?

Tim asuhan Mikel Arteta telah menjadi teladan konsistensi, namun mereka akan waspada terhadap tim Newcastle yang secara historis selalu menyulitkan mereka.

The Gunners baru saja melewati bulan April yang sibuk, termasuk kemenangan penting 2-0 atas Sporting CP pada 11 April, yang semakin memperkuat kepercayaan diri mereka di panggung besar.

Mereka akan berusaha mengulangi kesuksesan mereka di awal musim ini ketika mereka meraih kemenangan tipis 2-1 di St. James' Park pada 28 September.

Meskipun Newcastle berada di papan bawah, performa mereka belakangan ini menunjukkan bahwa mereka masih mampu bersaing dengan tim-tim terbaik.

Namun, mereka akan berusaha membalas kekalahan 1-0 dari The Gunners pada pekan-pekan terakhir musim lalu pada 18 Mei.

Berapa harga tiket pertandingan Arsenal vs Newcastle United di Liga Premier?

Harga tiket Liga Premier bervariasi secara signifikan. Sebagian besar klub menawarkan sistem harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, pelajar, dan lansia, namun rentang harga ini berbeda-beda antar klub.

Harga di pasar sekunder mulai dari sekitar £145 untuk tempat duduk di tribun atas.

Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium sering kali memiliki harga yang lebih mahal. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan - misalnya, pertandingan besar melawan lawan terkenal mungkin masuk ke dalam kategori yang lebih tinggi, dengan harga yang naik sesuai dengan itu.

Liga Premier telah membatasi harga tiket pertandingan tandang sebesar £30 per tiket. Jadi, jika Anda mencari pilihan yang lebih murah, Anda mungkin ingin mencari tahu jadwal pertandingan tandang tim Anda dan memburu tiket-tiket tersebut.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Arsenal vs Newcastle United







Klub Liga Premier 2025/26 berdasarkan harga tiket

Klub Stadion Kisaran Harga Tiket (Tiket Masuk Umum Dewasa) Rentang Harga Tiket Musim Tiket Arsenal Stadion Emirates £31,50 - £141,00 £1.073 - £2.050 Informasi tiket Aston Villa Villa Park £44,50 - £92,00 £640 - £944 Informasi tiket Bournemouth Stadion Vitality £33,00 - £56,00 £633 - £875 Informasi tiket Brentford Stadion Gtech Community £40,00 - £65,00 £495 - £598 Informasi tiket Brighton & Hove Albion Stadion Komunitas American Express £34,00 - £78,00 £595 - £860 Informasi tiket Burnley Turf Moor £50,00 - £75,00 £455 - £500 Informasi tiket Chelsea Stamford Bridge £48,00 - £58,00 £595 - £940 Informasi tiket Crystal Palace Selhurst Park £48,00 - £58,00 £545 - £895 Informasi tiket Everton Goodison Park £55,00 £515 - £690 Informasi tiket Fulham Craven Cottage £35,00 - £105,00 £455 - £3.000 Informasi tiket Leeds United Elland Road £33,00 - £56,00 £420 - £TBC Informasi tiket Liverpool Anfield £9,00 - £61,00 £699 - £886 Informasi tiket Manchester City Stadion Etihad £58,00 - £75,00 £385 - £1.030 Informasi tiket Manchester United Old Trafford £36,00 - £58,00 £559 - £950 Informasi tiket Newcastle United St James’ Park £50,00 - £58,00 £417 - £811 Informasi tiket Nottingham Forest City Ground £45,00 - £60,00 £465 - £660 Informasi tiket Sunderland Stadium of Light £33,00 - £56,00 £390 - £720 Informasi tiket Tottenham Hotspur Stadion Tottenham Hotspur £48,00 - £109,00 £807 - £2.015 Informasi tiket West Ham United Stadion London £30,00 - £120,00 £310 - £1.620 Informasi tiket Wolverhampton Wanderers Molineux £26,50 - £71,00 £525 - £833 Informasi tiket

