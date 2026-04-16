Cara mendapatkan tiket pertandingan Arsenal vs Atlético Madrid: Harga tiket Liga Champions, informasi pertandingan tanggal 5 Mei, waktu kick-off, dan lainnya

Arsenal akan menjamu Atletico Madrid di Stadion Emirates, London, pada Selasa, 5 Mei, dalam laga leg kedua semifinal Liga Champions UEFA.

Saat ini, Arsenal berada di peringkat pertama Liga Premier, sedangkan Atletico Madrid berada di peringkat keempat La Liga, dengan kedua tim merasa bahwa tiket ke final bergengsi sudah di depan mata.

Kapan kick-off pertandingan Liga Champions Arsenal vs Atletico Madrid?

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Arsenal vs Atletico Madrid?

Selain Final Liga Champions UEFA, Anda tidak dapat membeli tiket pertandingan Liga Champions secara langsung melalui UEFA.

Sebagai leg kedua semifinal Liga Champions, tiket ini bisa dibilang yang paling sulit didapatkan dalam sejarah klub belakangan ini. Alokasi resmi untuk anggota sudah habis terjual.

Saluran Resmi : Portal Tiket Arsenal.com (Sudah Habis Terjual).

: Portal Tiket Arsenal.com (Sudah Habis Terjual). Pasar Sekunder : Platform seperti StubHub menawarkan tiket yang tersedia pada menit-menit terakhir.

: Platform seperti StubHub menawarkan tiket yang tersedia pada menit-menit terakhir. Fasilitas Tamu: Paket resmi Club Level dan Executive Box adalah satu-satunya cara untuk menjamin masuk melalui klub, dengan harga mulai dari £1.595 dan mencapai lebih dari £12.000 untuk suite pribadi.

Berapa harga tiket Liga Champions Arsenal vs Atletico Madrid?

Harga tiket Liga Champions UEFA bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk klub yang bertanding, tempat, dan tahap kompetisi.

Permintaan yang tinggi telah mendorong harga ke level rekor. Tiket yang dijual kembali saat ini mulai dari sekitar £245 untuk Clock End dan North Bank.

Pantau terus portal tiket resmi berbagai klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga.

Jika Anda mencari opsi menit-menit terakhir, tiket di situs sekunder seperti StubHub saat ini tersedia.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Arsenal vs Atletico Madrid?

Arsenal datang dalam performa terbaiknya saat mereka memburu gelar ganda bersejarah di Liga Premier dan kompetisi Eropa, setelah baru-baru ini memperkuat posisi puncak klasemen domestik dengan kemenangan telak 2-0 atas Sporting CP pada 11 April.

Bagi Mikel Arteta, pertandingan ini merupakan rintangan terakhir sebelum peluang meraih gelar Liga Champions pertama dalam sejarah klub, dan The Gunners akan berusaha mengubah kandang mereka di London Utara menjadi benteng yang tak tertembus sekali lagi.

Arsenal pasti masih mengingat kenangan pahit dari pertemuan terakhir mereka dengan Atletico Madrid di Emirates pada 21 Oktober, di mana, meski The Gunners menang 4-0, skor tersebut tidak mencerminkan pertandingan yang berlangsung keras dan melelahkan.

