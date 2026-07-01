Cara mendapatkan tiket pertandingan Argentina vs Cape Verde: Harga tiket babak 32 besar Piala Dunia, informasi jadwal pertandingan di Miami, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

Kisah klasik David melawan Goliath akan terungkap di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat juara bertahan Argentina berhadapan dengan Cape Verde yang baru pertama kali berlaga di turnamen ini.

Dipimpin oleh Lionel Messi yang legendaris, Albiceleste berhasil melewati babak penyisihan grup dan mempertahankan status mereka sebagai favorit turnamen.

Mereka kini menghadapi tantangan bersejarah dari Blue Sharks, yang berhasil menentang segala prediksi di Grup H untuk memastikan lolos ke babak gugur yang tak terlupakan.

Meskipun Argentina sangat diunggulkan untuk lolos, semangat tak kenal takut Cape Verde sebagai tim underdog berarti sang juara bertahan tidak boleh lengah di bawah terik matahari Florida.

Kapan kick-off pertandingan Argentina vs Cabo Verde di Piala Dunia?

Pertandingan babak gugur ini akan berlangsung di Miami Stadium (Hard Rock Stadium) di Miami, Florida.

World Cup - Final Stage Miami Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Argentina vs Cabo Verde?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir dimulai pada 1 April. Ini bukan undian; tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Argentina vs Cabo Verde?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran Harga di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

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