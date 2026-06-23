Cara mendapatkan tiket pertandingan Argentina di babak 32 besar Piala Dunia: Harga tiket, informasi jadwal pertandingan di Hard Rock Stadium, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

Argentina, juara dunia bertahan, secara resmi memastikan tiketnya ke babak gugur 32 Besar yang penuh tekanan setelah mencatatkan awal yang sempurna di Grup J.
Permintaan tiket mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya karena para penggemar berebut untuk mendapatkan tempat duduk guna menyaksikan Lionel Messi dan rekan-rekannya secara langsung di bawah sorotan sistem gugur di Miami.
Kapan pertandingan babak 32 besar Piala Dunia Argentina akan dimulai?
Pertandingan babak 32 besar Argentina (Pertandingan ke-86) akan dimulai pada Jumat, 3 Juli, pukul 18.00 EDT di Hard Rock Stadium, Miami, Florida, di mana mereka akan menghadapi runner-up dari Grup H.
Bagaimana cara membeli tiket Babak 32 Besar Piala Dunia Argentina?
Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.
Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.
Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir diluncurkan pada 1 April. Ini bukan undian; tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
- Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.
Berapa harga tiket Argentina untuk Babak 32 Besar Piala Dunia?
FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.
Harga tiket untuk Babak Grup dimulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.
Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:
Tanggal
Tahap / Kategori
Rentang Harga Resmi
Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder
28 Juni - 3 Juli
Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi)
$225 – $540
$550 – $3.200 ($1.250)
28 Juni - 3 Juli
Babak 32 Besar (Lokasi Standar)
$225 – $540
$400 – $2.800 ($1.134)
4 Juli – 7 Juli
Babak 16 Besar
$240 – $640
$650 – $4.200 ($1.518)
9 Juli – 11 Juli
Perempat final
$450 – $1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 Juli – 15 Juli
Semifinal
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 Juli
Pertandingan perebutan tempat ketiga
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 Juli
Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
$5.900 – $38.000+ ($15.240)
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