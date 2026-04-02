Al Sadd dan Al Hilal tengah bersiap untuk laga penentu di babak gugur Liga Champions AFC. Pertandingan ini mempertemukan juara Qatar musim 2024–25 dengan raksasa Saudi dalam pertarungan krusial memperebutkan supremasi di tingkat benua. Secara historis, kedua klub ini telah mendominasi sepak bola di Asia Barat, sehingga setiap pertemuan di antara mereka menjadi ajang yang menarik perhatian global dan memikat ribuan penonton.

Persaingan di antara mereka mencapai puncak baru dalam pertemuan sebelumnya selama babak penyisihan grup pada akhir 2024, yang berakhir dengan hasil imbang 1-1 yang berlangsung sengit. Kini, dengan tempat di perempat final dipertaruhkan, kedua tim diperkirakan akan menurunkan susunan pemain terkuat mereka. Al-Hilal datang dengan skuad bertabur bintang yang diisi nama-nama kelas dunia, sementara Al-Sadd berupaya memanfaatkan keunggulan tuan rumah di Stadion Jassim Bin Hamad untuk memberikan kejutan bagi favorit turnamen ini.

Kapan pertandingan Al Sadd vs Al Hilal di Liga Champions AFC akan digelar?

Pertandingan yang sangat dinantikan antara Al Sadd dan Al Hilal akan dimulai dalam laga malam yang krusial di Doha. Karena pertandingan ini merupakan bagian dari babak sistem gugur Liga Champions AFC, suasana di lapangan diperkirakan akan sangat meriah sejak peluit pertama dibunyikan. Berikut adalah detail pertandingan yang telah dikonfirmasi:

Tanggal Pertandingan / Waktu Tempat
Senin, 13 April 2026 Al Sadd vs Al Hilal (17:00 GMT / 20:00 Waktu Asia Timur) Stadion Jassim Bin Hamad, Doha

Cara membeli tiket untuk pertandingan Al Sadd vs Al Hilal di Liga Champions AFC

Tiket untuk pertandingan Al Sadd vs Al Hilal dapat dibeli melalui aplikasi resmi klub dan platform penjualan tiket sekunder resmi. Bagi penggemar lokal di Qatar, situs web resmi Al Sadd merupakan sumber utama untuk membeli tiket yang dialokasikan untuk penjualan umum. Namun, tiket-tiket ini sering kali dijual terlebih dahulu kepada anggota klub.

Dengan menggunakan sistem tiket seluler yang lancar, sebagian besar tiket dikirimkan langsung ke ponsel cerdas Anda dalam bentuk kode QR. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk mengambil tiket secara fisik dan memastikan kelancaran saat masuk ke Stadion Jassim Bin Hamad.

Bagi para pendukung Klub Sepak Bola Al-Hilal yang bepergian dari Arab Saudi, sangat disarankan agar Anda mencari tempat duduk di bagian yang diperuntukkan bagi suporter tim tamu (biasanya di Tribun Utara). Mengingat jarak yang dekat antara Riyadh dan Doha, bagian-bagian ini biasanya menjadi yang pertama habis terjual.

Apa yang bisa kita harapkan dari pertandingan Al Sadd vs Al Hilal?

Para penggemar dapat mengharapkan pertarungan antara dua filosofi sepak bola yang berbeda: gaya permainan Al-Hilal yang cepat dan menekan tinggi, serta pendekatan Al-Sadd yang terorganisir dan teknis. Al-Hilal memasuki pertandingan ini sebagai salah satu tim terkuat di dunia sepak bola, dengan skuad mereka saat ini yang menampilkan striker Serbia yang produktif, Aleksandar Mitrović, serta duo kreatif asal Portugal, Rúben Neves dan João Cancelo. Kemampuan mereka untuk menembus pertahanan lawan di sepertiga akhir lapangan menjadikan mereka ancaman yang berbahaya saat bertanding di kandang lawan.

Meskipun demikian, Al Sadd tetap menjadi tolok ukur utama sepak bola Qatar. Dipimpin oleh Akram Afif yang brilian, yang sering tampil gemilang di panggung-panggung besar, tim ini sangat mahir dalam mengendalikan tempo permainan. Secara historis, pertandingan ini selalu menghasilkan banyak gol. Sejarah terkini menunjukkan betapa sulitnya memprediksi hasil pertandingan-pertandingan ini: hasil imbang 1-1 pada November 2024, kemenangan Al Sadd 3-2 di Piala Champions Klub Arab 2023, dan kemenangan legendaris Al Sadd 4-2 di semifinal 2019. Hasil-hasil ini membuktikan bahwa, terlepas dari kekuatan para bintang Al-Hilal, Al-Sadd selalu menemukan cara untuk bersaing.

Suasana di Stadion Jassim Bin Hamad akan sangat meriah, dengan 15.000 penggemar yang antusias memadati stadion yang kompak sehingga penonton berada tepat di tengah-tengah aksi. Nantikan pertarungan taktis di mana satu kesalahan saja dapat menentukan hasil pertandingan secara keseluruhan. Dengan Aleksandar Mitrović dari Al-Hilal yang ingin menambah jumlah golnya di kompetisi kontinental dan Akram Afif yang memimpin tim tuan rumah, ini bisa dibilang sebagai pertandingan terbesar dalam sepak bola klub Asia musim ini.

Tiket Al Sadd vs Al Hilal Liga Champions AFC: berapa harganya?

Harga tiket pertandingan Al Sadd vs Al Hilal bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan waktu pembelian. Harga eceran resmi biasanya lebih rendah, tetapi permintaan sering kali mendorong kenaikan harga di pasar sekunder. Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk pertandingan Babak 16 Besar ini:

Kategori 3 (sisi/belakang gawang): 120 SAR – 250 SAR

120 SAR – 250 SAR Kategori 2 (sudut/tingkat atas): 300 SAR – 550 SAR

300 SAR – 550 SAR Kategori 1 (garis samping bawah/tengah lapangan): 600 SAR – 950 SAR

600 SAR – 950 SAR VIP / Premium: 1.500 SAR – 3.500 SAR

Bagi yang mencari nilai terbaik untuk uang yang dikeluarkan, kursi sudut Kategori 2 sering kali menawarkan keseimbangan terbaik antara harga dan pemandangan, karena harganya biasanya 15% lebih murah daripada kursi di bagian tengah. Untuk mendapatkan tiket termurah, Anda harus segera memesan begitu tanggal pertandingan dikonfirmasi, karena harga cenderung naik 20–30% pada minggu menjelang pertandingan.

Cara mendapatkan tiket hospitality untuk pertandingan Al Sadd vs Al Hilal di Liga Champions AFC

Paket hospitality untuk pertandingan Al Sadd vs Al Hilal menawarkan pengalaman hari pertandingan yang unik, termasuk akses ke lounge ber-AC, katering premium, dan tempat duduk berlapis kain yang mewah. Area hospitality di Stadion Jassim Bin Hamad mencakup lounge Platinum dan Gold, yang menawarkan layanan bintang 5 selama pertandingan berlangsung.

Paket-paket ini biasanya mencakup fasilitas seperti akses eksklusif ke stadion, hidangan prasmanan sebelum pertandingan, dan minuman ringan saat jeda babak.

Al Sadd vs Al Hilal: Pertandingan head-to-head terbaru

Pertandingan antara Al Sadd dan Al Hilal termasuk yang paling kompetitif di Liga Champions AFC. Selama beberapa musim terakhir, hasil antara kedua tim bervariasi, menunjukkan bahwa tidak ada tim yang memiliki keunggulan psikologis yang jelas. Berikut adalah lima pertemuan terakhir antara kedua tim: