Cara mendapatkan tiket pertandingan Al-Nassr vs Al-Ettifaq: Jadwal Liga Pro Saudi, harga, informasi tempat duduk, dan lainnya

Persaingan perebutan gelar Liga Pro Saudi semakin memanas saat Al-Nassr FC menjamu Al-Ettifaq Club di Riyadh dalam laga yang sangat krusial.

Al-Nassr FC, yang dipimpin oleh legenda Cristiano Ronaldo, berupaya mempertahankan performa dominannya di kandang di Al-Awwal Park dan memperkuat posisinya di puncak klasemen. Secara historis, kedua tim ini selalu menyuguhkan pertandingan yang seru, dengan Al-Ettifaq Club sering kali menjadi rintangan yang sulit bagi raksasa Riyadh tersebut.

Kapan pertandingan Liga Pro Saudi antara Al-Nassr vs Al-Ettifaq berlangsung?

Jumat, 24 April 2026, 21:00 AST Al-Nassr FC vs Al-Ettifaq Club Al-Awwal Park, Riyadh

Cara membeli tiket pertandingan Al-Nassr vs Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi

Cara utama untuk membeli tiket adalah melalui portal tiket resmi Al-Nassr FC dan platform webook.com yang digunakan secara luas di liga ini. Kedua platform ini menangani sebagian besar kuota penjualan umum.

Namun, karena popularitas Cristiano Ronaldo yang luar biasa dan sifat pertandingan ini yang sangat dinanti, tiket-tiket ini bisa habis dalam hitungan menit setelah dijual.

Bagi penggemar yang ketinggalan pada peluncuran awal, pasar sekunder seperti StubHub menawarkan alternatif untuk mendapatkan tiket. Harga di pasar sekunder dapat berfluktuasi tergantung permintaan, jadi pastikan untuk memeriksa harga saat Anda memesan.

Apa yang bisa diharapkan dari Al-Nassr vs Al-Ettifaq?

Al-Nassr FC sedang dalam performa terbaiknya, mencetak 18 gol dalam lima pertandingan terakhir mereka, dipimpin oleh Cristiano Ronaldo yang tak kenal lelah dan Joao Felix yang kreatif. Kemampuan mereka untuk mendominasi penguasaan bola di Al-Awwal Park menjadikan mereka lawan yang tangguh bagi tim mana pun di Liga Pro Saudi.

Namun, Al-Ettifaq Club dikenal karena ketangguhannya dan memiliki kemampuan untuk mengancam lawan melalui serangan balik. Dengan Georginio Wijnaldum yang mengendalikan tempo di lini tengah, mereka memiliki pengalaman para pemain senior yang dibutuhkan untuk menghadapi tekanan dari suporter tuan rumah di Riyadh.

Secara historis, pertandingan ini jarang berakhir dengan skor yang timpang. Dalam pertemuan terakhir mereka, kita telah melihat hasil seperti imbang 2-2 pada Desember 2025 dan kemenangan menegangkan 3-2 untuk Al-Ettifaq pada awal 2025. Hasil lain yang patut dicatat adalah kemenangan telak 3-0 Al-Nassr pada akhir 2024.

Tiket Al-Nassr vs Al-Ettifaq Liga Pro Saudi: Berapa harganya?

Harga tiket pertandingan Al-Nassr FC dibagi menjadi beberapa tingkatan untuk mengakomodasi semua anggaran, mulai dari SAR 15 untuk kategori promosi tertentu.

Namun, untuk pertandingan Liga Pro Saudi yang sangat dinanti seperti ini, harga tiket masuk umum biasanya berkisar antara SAR 50 hingga SAR 250.

Di pasar sekunder seperti StubHub, harga dapat bervariasi tergantung pada kedekatan dengan tanggal pertandingan dan lokasi kursi.

Pastikan Anda selalu membeli dari sumber terpercaya untuk menjamin Anda bisa masuk ke stadion.

Cara mendapatkan tiket hospitality Liga Pro Saudi Al-Nassr vs Al-Ettifaq

Paket hospitality untuk pertandingan di Al-Awwal Park menawarkan pengalaman menonton pertandingan yang lebih istimewa, termasuk tempat duduk premium, akses ke lounge eksklusif, dan katering gourmet.

Harga hospitality berkisar antara SAR 1.500 hingga SAR 5.000, tergantung pada tingkat kemewahan dan layanan yang disertakan.

Untuk mendapatkannya, penggemar harus melihat bagian platinum atau VIP di situs tiket resmi Al-Nassr atau situs web Al-Awwal Park.

Al-Nassr FC vs Al-Ettifaq Club: Pertandingan head-to-head terbaru

Tanggal Kompetisi Jadwal Pertandingan Skor 30 Des 2025 Liga Pro Saudi Al-Ettifaq vs Al-Nassr 2-2 21 Feb 2025 Liga Pro Saudi Al-Nassr vs Al-Ettifaq 2-3 20 Sep 2024 Liga Profesional Saudi Al-Ettifaq vs Al-Nassr 0-3 22 Des 2023 Liga Pro Saudi Al-Nassr vs Al-Ettifaq 3-1 14 Agustus 2023 Liga Profesional Saudi Al-Ettifaq vs Al-Nassr 2-1

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Al-Awwal Park

Al-Awwal Park terletak di kampus Universitas King Saud di Riyadh dan berfungsi sebagai markas yang semarak bagi Al-Nassr FC.

Dengan kapasitas sekitar 25.000 penonton, stadion ini didedikasikan khusus untuk sepak bola, artinya tidak ada lintasan lari yang memisahkan penonton dengan lapangan.

Bagi pengunjung, stadion ini paling mudah dijangkau melalui layanan berbagi tumpangan seperti Uber atau Careem, karena tempat parkir di sekitar stadion sudah penuh berjam-jam sebelum kick-off.

Tempat ini menawarkan berbagai pilihan makanan dan minuman, serta dilengkapi dengan fasilitas tiket digital. Pastikan ponsel Anda terisi penuh, karena sebagian besar tiket dikirim melalui aplikasi webook atau dikirim melalui email sebagai kode QR untuk masuk ke stadion.

Stadion ini dibagi menjadi beberapa kategori, dengan bagian keluarga dan lajang ditandai dengan jelas untuk memastikan lingkungan yang nyaman bagi semua penonton.