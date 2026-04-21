Cara mendapatkan tiket pertandingan Al Hazem vs Al Hilal: Jadwal Liga Pro Saudi, harga, informasi tempat duduk, dan lainnya

Al Hilal dan Al Hazem tengah bersiap untuk pertandingan krusial saat musim Liga Pro Saudi memasuki fase puncaknya.

Sementara Al Hilal terus memperkuat dominasinya sebagai klub tersukses dalam sejarah Asia, Al Hazem mewakili semangat dan tekad tim yang bertekad menciptakan kejutan besar melawan raksasa Riyadh.

GOAL telah mengumpulkan semua detail penting mengenai harga, lokasi, dan penjual resmi untuk membantu Anda memastikan tempat Anda di pertandingan ini sekarang.

Kapan pertandingan Al Hazem vs Al Hilal di Liga Pro Saudi berlangsung?

Tanggal Pertandingan / Waktu Lokasi Tiket Sabtu, 02 Mei 2026 Al Hilal vs Al Hazem (18:00 GMT / 21:00 Waktu Lokal) Kingdom Arena, Riyadh Tiket

Bagaimana cara membeli tiket untuk pertandingan Al Hazem vs Al Hilal?

Cara utama bagi sebagian besar penggemar untuk mendapatkan tempat duduk adalah melalui pasar resmi, Webook. Tiket digital telah menjadi standar di Arab Saudi, memastikan bahwa masuk ke stadion semudah memindai smartphone Anda di gerbang.

Bagi pengunjung internasional atau mereka yang mendapati bahwa tiket yang dialokasikan klub telah habis terjual, pasar sekunder seperti StubHub menawarkan beragam kategori tempat duduk, mulai dari tribun dengan harga terjangkau hingga area penonton premium.

Bagi pendukung Al Hazem yang melakukan perjalanan ke Riyadh, sangat disarankan untuk mencari kursi di bagian yang diperuntukkan bagi pendukung tim tamu. Bagian ini biasanya terletak di sudut-sudut stadion, sehingga Anda dapat mendukung tim Anda bersama sesama pendukung yang ikut dalam perjalanan. Mengingat basis penggemar Al Hilal yang sangat besar di seluruh dunia, tiket pertandingan ini sering kali habis terjual, sehingga memesan terlebih dahulu adalah satu-satunya cara untuk menjamin tempat Anda di tribun.

Apa yang bisa kita harapkan dari pertandingan Al Hazem vs Al Hilal?

Al Hilal, yang dilatih oleh staf pelatih elit, menerapkan gaya permainan kelas dunia dengan tekanan tinggi yang memanfaatkan kedalaman skuadnya yang luar biasa. Dengan daftar pemain yang menampilkan ikon global seperti Neymar Jr, Aleksandar Mitrović, dan Sergej Milinković-Savić, Blue Wave mampu mengalahkan lawan mana pun dengan kualitas teknis dan kekuatan fisik yang mumpuni.

Al Hazem dikenal sebagai lawan yang tangguh. Dengan sering menerapkan formasi pertahanan yang rapat dan mengandalkan serangan balik, mereka menjadi ancaman serius bagi pemuncak klasemen. Secara historis, meski Al Hilal lebih sering unggul, Al Hazem telah membuktikan bahwa mereka mampu membuat tim raksasa itu kewalahan, sehingga pertandingan ini dipastikan akan berlangsung menegangkan dan seru selama 90 menit.

Dalam beberapa musim terakhir, Al Hilal telah menampilkan beberapa penampilan paling dominan dalam sejarah sepak bola Saudi, termasuk rekor kemenangan beruntun yang memecahkan rekor.

Tiket Al Hazem vs Al Hilal: Berapa harganya?

Harga tiket pertandingan Al Hilal vs Al Hazem bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan jaraknya dari lapangan.

Kami ingin menekankan bahwa para penggemar dapat masuk ke stadion dengan harga yang sangat terjangkau jika mereka bertindak cepat. Saat ini, tiket termurah tersedia di tribun atas dan di belakang gawang.

Kategori 3 (Di belakang gawang): 50 SAR – 100 SAR

50 SAR – 100 SAR Kategori 2 (Sudut/Tingkat atas): 150 SAR – 300 SAR

150 SAR – 300 SAR Kategori 1 (Sisi lapangan bawah/Tengah): 400 SAR – 750 SAR

400 SAR – 750 SAR VIP / Premium: 1.200 SAR – 5.000 SAR

Bagi yang mencari nilai terbaik untuk uang, kursi Kategori 2 menawarkan keseimbangan yang sangat baik antara pandangan yang jelas terhadap formasi taktis dan harga yang terjangkau. Kursi-kursi ini biasanya jauh lebih murah daripada tempat duduk di baris bawah tengah, namun tetap memberikan sudut pandang yang fantastis terhadap aksi di lapangan.

Untuk mendapatkan tiket termurah, sangat penting untuk memesan sedini mungkin, karena opsi dengan harga terjangkau adalah yang pertama kali habis dibeli oleh para pendukung lokal.

Bagaimana cara mendapatkan tiket hospitality untuk pertandingan Al Hazem vs Al Hilal?

Bagi para penggemar yang menginginkan kemewahan terbaik di hari pertandingan, paket hospitality di Kingdom Arena atau King Fahd International Stadium tidak ada duanya.

Paket-paket ini sangat diminati oleh tamu korporat dan penggemar yang mencari pengalaman premium. Layanan hospitality mencakup akses ke lounge ber-AC, yang merupakan nilai tambah signifikan mengingat iklim Riyadh, serta katering gourmet dan parkir VIP.

Area hospitality menawarkan tempat duduk yang empuk dan luas dengan pemandangan terbaik di stadion. Paket-paket ini sering kali mencakup fasilitas seperti:

Pintu masuk VIP pribadi ke stadion

Makanan prasmanan sebelum pertandingan dan saat jeda

Minuman gratis

Program hari pertandingan eksklusif

Mendapatkan kursi di area hospitality menjamin pengalaman yang bebas stres, sehingga Anda dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan nyaman.

Al Hazem vs Al Hilal: Pertandingan head-to-head terbaru

Tanggal Kompetisi Jadwal Pertandingan Hasil 11 Mei 2024 Liga Pro Arab Saudi Al Hilal vs Al Hazem 4–1 25 Nov 2023 Liga Profesional Saudi Al Hazem vs Al Hilal 0–9 30 Okt 2023 Piala Raja Al Hilal vs Al Hazem 3–0 26 Feb 2022 Liga Pro Saudi Al Hilal vs Al Hazem 2–0 30 Sep 2021 Liga Profesional Saudi Al Hazem vs Al Hilal 1–1

Lokasi dan Logistik: Cara Menuju Stadion

Pertandingan ini akan berlangsung di Riyadh, ibu kota Arab Saudi yang semarak.

Sebagian besar pertandingan kandang Al Hilal diselenggarakan di Kingdom Arena yang canggih atau Stadion Internasional Raja Fahd yang ikonik. Kedua tempat tersebut terhubung dengan baik oleh jaringan transportasi umum Riyadh yang terus berkembang dan mudah diakses melalui aplikasi berbagi tumpangan seperti Uber dan Careem, yang merupakan cara paling nyaman bagi para penggemar untuk mencapai stadion.

Bagi yang mengemudi, tersedia banyak tempat parkir, meskipun disarankan untuk tiba setidaknya dua jam sebelum kick-off untuk menghindari kemacetan lalu lintas pada hari pertandingan.