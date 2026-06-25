Cara mendapatkan tiket pertandingan Afrika Selatan vs Kanada di Babak 32 Besar: Harga tiket Piala Dunia, informasi jadwal pertandingan di Los Angeles, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

Sejarah dipastikan akan tercipta di babak 32 Besar Piala Dunia 2026 saat Afrika Selatan dan Kanada bersiap saling berhadapan untuk memperebutkan satu tempat di babak 16 Besar.

Kanada, salah satu tuan rumah, berhasil memastikan tempat di babak gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah setelah menjalani fase grup dengan penuh semangat. Afrika Selatan menarik perhatian dunia berkat kemenangan dramatis 1-0 atas Korea Selatan yang memastikan kelolosan mereka.

Kapan kick-off pertandingan Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia?

Pertandingan eliminasi yang sangat menentukan ini akan berlangsung di Los Angeles Stadium yang canggih di Inglewood, California. Kick-off dijadwalkan pada hari Minggu, 28 Juni.

World Cup - Final Stage Los Angeles Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Afrika Selatan vs Kanada?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir diluncurkan pada 1 April. Ini bukan undian; tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub . Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Afrika Selatan vs Kanada?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Tahap / Kategori Rentang Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Afrika Selatan vs Kanada

Afrika Selatan vs Kanada: Rekor Pertemuan Terbaru

RSA Last 1 matches CAN 1 Menang 0 Seri 0 Menang South Africa 2 - 0 Canada 2 Gol tercipta 0 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Klasemen Afrika Selatan vs Kanada

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