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Cara mendapatkan tiket perempat final Piala Dunia FIFA 2026: Prancis vs Maroko, Spanyol vs Belgia, Norwegia vs Inggris, kemungkinan pertandingan lainnya, dan masih banyak lagi

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan-pertandingan perempat final yang seru — dengan tiga pertandingan yang sudah dipastikan akan digelar

Ketegangan di Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin memuncak. 

Seiring babak 16 Besar melewati titik tengahnya, susunan turnamen telah benar-benar terbalik, sehingga memunculkan serangkaian pertandingan seru dan menegangkan di seluruh Amerika Utara pada 9–11 Juli.

Dengan tersingkirnya ketiga tuan rumah bersama dan Brasil—juara dunia lima kali—yang tersingkir secara mengejutkan, konteks babak perempat final ini telah berubah drastis—pertandingan Prancis vs Maroko, Norwegia vs Inggris, dan Spanyol vs Belgia sudah dipastikan.

Tepat tiga perempat dari total peserta telah ditentukan, menghadirkan narasi-narasi besar yang penuh bintang, sementara slot yang tersisa akan diperebutkan dengan sengit.

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Siapa saja yang telah lolos ke babak perempat final Piala Dunia FIFA 2026?

TanggalPertandinganLokasiTiket
Kamis, 9 JuliPrancis vs MarokoStadion Gillette (Boston)Tiket
Jumat, 10 JuliSpanyol vs BelgiaStadion SoFi (Los Angeles)Tiket
Sabtu, 11 JuliNorwegia vs InggrisStadion Hard Rock (Miami)Tiket
Sabtu, 11 JuliArgentina/Mesir vs Swiss/KolombiaStadion Arrowhead (Kansas City)Tiket

Cara membeli tiket perempat final Piala Dunia FIFA 2026

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

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Berapa harga tiket perempat final Piala Dunia FIFA 2026?

Harga akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket, tetapi harga kursi untuk keempat pertandingan perempat final awalnya berkisar antara $275-$1.690, tergantung pada venue, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

LokasiHarga NominalHarga Jual Kembali Rata-rataTiket
SoFi Stadium (Los Angeles)$410 - $1.690$4.760 - $11.500Tiket
Stadion Hard Rock (Miami)$295 - $1.690$1.955 - $8.500+Tiket
Gillette Stadium (Boston)$275 - $1.125$950 - $4.500Tiket
Stadion Arrowhead (Kansas City)$275 - $1.125$3.900 - $10.000Tiket

Apa yang bisa diharapkan dari babak perempat final Piala Dunia FIFA 2026?

Ada beberapa pertandingan perempat final yang tak terlupakan selama Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Tim-tim favorit, Brasil dan Portugal, sama-sama tersingkir secara mengejutkan oleh Kroasia dan Maroko.

Prancis lolos setelah pertarungan sengit melawan Inggris, dan dalam 'Pertempuran Lusail' yang terkenal itu, di mana tercatat rekor Piala Dunia dengan 18 kartu kuning dan satu kartu merah, Argentina membutuhkan perpanjangan waktu untuk mengalahkan tim Belanda yang gigih dan bertekad kuat.

Turnamen 2026 ini telah menghadirkan begitu banyak drama yang luar biasa, yang benar-benar membalikkan seluruh susunan turnamen. 

Brasil, yang diunggulkan, tersingkir secara mengejutkan dengan kekalahan 2-1 di babak 16 besar dari Norwegia asuhan Erling Haaland, sehingga memunculkan pertarungan perempat final yang epik bagi Norwegia melawan Inggris (yang nyaris mengalahkan tuan rumah bersama Meksiko dengan skor 3-2 dalam pertandingan klasik di Azteca).  

Sementara itu, Kylian Mbappé dan Prancis telah melaju dengan mulus ke babak 8 besar, yang akan menghadirkan pertandingan ulang semifinal Qatar 2022 yang sangat dinantikan melawan tim Maroko yang berbahaya.

Seperti sesama tuan rumah, Kanada dan Meksiko, AS juga tersingkir di babak 16 besar, saat Belgia dengan mudah meraih kemenangan 4-1 atas pasukan Pochettino di Seattle. 

Tiga puluh tahun setelah Piala Dunia AS 1994 memecahkan rekor, edisi 2026 yang diperluas ini terbukti menjadi Piala Dunia terbesar, paling meriah, dan paling penuh gejolak dalam sejarah sepak bola.

Di mana saja lokasi pertandingan perempat final Piala Dunia FIFA 2026?

Stadion (Kota)Kapasitas
Gillette Stadium (Boston)63.815 
Arrowhead Stadium (Kansas City)67.513
Stadion SoFi (Los Angeles)69.650
Stadion Hard Rock, Miami64.091

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