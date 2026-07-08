Ketegangan di Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin memuncak.

Kita kini akan menyaksikan serangkaian pertandingan seru dan menegangkan di seluruh Amerika Utara pada 9–11 Juli.

Dengan tersingkirnya ketiga tuan rumah bersama dan Brasil—juara dunia lima kali—yang tersingkir secara mengejutkan, dinamika babak perempat final telah berubah drastis—kita akan menyaksikan Prancis vs Maroko, Spanyol vs Belgia, Norwegia vs Inggris, dan Argentina vs Swiss.

Keempat pertandingan yang akan datang ini akan sangat seru, dan Anda bisa duduk di stadion untuk menyaksikan bagaimana semuanya berlangsung serta melihat siapa yang akan lolos ke semifinal. Biarkan GOAL memberikan Anda semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, cara memesan tiket untuk babak perempat final, berapa harganya, dan banyak lagi.

Siapa saja yang telah lolos ke babak perempat final Piala Dunia FIFA 2026?

Tanggal Jadwal (waktu kick-off lokal) Tempat Tiket Kamis, 9 Juli Prancis vs Maroko (pukul 16.00 ET) Stadion Gillette (Boston) Tiket Jumat, 10 Juli Spanyol vs Belgia (pukul 12.00 PT) Stadion SoFi (Los Angeles) Tiket Sabtu, 11 Juli Norwegia vs Inggris (pukul 5 sore ET) Stadion Hard Rock (Miami) Tiket Sabtu, 11 Juli Argentina vs Swiss (pukul 20.00 CDT) Arrowhead Stadium (Kansas City) Tiket

Cara membeli tiket perempat final Piala Dunia FIFA 2026

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, fase ini bukan undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket perempat final Piala Dunia FIFA 2026?

Harga akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket, tetapi harga kursi untuk keempat pertandingan perempat final awalnya berkisar antara $275-$1.690, tergantung pada venue, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Tempat Harga Nominal Harga Jual Kembali Rata-rata Tiket SoFi Stadium (Los Angeles) $410 - $1.690 $4.760 - $11.500 Tiket Stadion Hard Rock (Miami) $295 - $1.690 $1.955 - $8.500+ Tiket Gillette Stadium (Boston) $275 - $1.125 $950 - $4.500 Tiket Stadion Arrowhead (Kansas City) $275 - $1.125 $3.900 - $10.000 Tiket

Apa yang bisa diharapkan dari babak perempat final Piala Dunia FIFA 2026?

Ada beberapa pertandingan perempat final yang tak terlupakan selama Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Tim-tim favorit, Brasil dan Portugal, sama-sama tersingkir secara mengejutkan oleh Kroasia dan Maroko.

Prancis lolos setelah pertarungan sengit melawan Inggris, dan dalam 'Pertempuran Lusail' yang terkenal itu, di mana tercatat rekor Piala Dunia dengan 18 kartu kuning dan satu kartu merah, Argentina membutuhkan perpanjangan waktu untuk mengalahkan tim Belanda yang gigih dan bertekad kuat.

Turnamen 2026 ini telah menghadirkan begitu banyak drama yang luar biasa, yang benar-benar membalikkan seluruh susunan turnamen.

Brasil, yang diunggulkan, tersingkir secara mengejutkan dengan kekalahan 2-1 di babak 16 besar dari Norwegia asuhan Erling Haaland, sehingga memunculkan pertarungan perempat final yang epik bagi Norwegia melawan Inggris (yang nyaris mengalahkan tuan rumah bersama Meksiko dengan skor 3-2 dalam pertandingan klasik di Azteca).

Sementara itu, Kylian Mbappé dan Prancis telah melaju dengan mulus ke babak 8 besar, yang akan menghadirkan pertandingan ulang semifinal Qatar 2022 yang sangat dinantikan melawan tim Maroko yang berbahaya.

Seperti sesama tuan rumah, Kanada dan Meksiko, AS juga tersingkir di babak 16 besar, saat Belgia dengan mudah meraih kemenangan 4-1 atas pasukan Pochettino di Seattle. Setan Merah kini akan berhadapan dengan Spanyol, yang menang dalam laga derby Iberia melawan Portugal asuhan Cristiano Ronaldo.

Di bagian bawah undian, Argentina mencatatkan salah satu comeback terbesar yang pernah terjadi di Piala Dunia saat mengalahkan Mesir 3-2. Mereka kini akan bertarung melawan Swiss, yang mengalahkan Kolombia dalam adu penalti yang dramatis, untuk memperebutkan tempat di semifinal.

Tiga puluh tahun setelah Piala Dunia 1994 di AS memecahkan rekor, edisi 2026 yang diperluas ini terbukti menjadi Piala Dunia terbesar, paling meriah, dan paling penuh gejolak dalam sejarah sepak bola.

Sepatu Emas Piala Dunia 2026 - Klasemen Terbaru

Lionel Messi semakin menjauh di puncak klasemen Sepatu Emas Piala Dunia 2026, berkat gol kedelapannya di turnamen ini saat melawan Mesir. Hebatnya, ia kini telah mencetak gol dalam sembilan pertandingan Piala Dunia berturut-turut, sebuah rekor yang dimulai sejak pertandingan babak 16 besar Argentina melawan Australia di Qatar 2022.

Pemain (Tim) Jumlah Gol Pertandingan Berikutnya - Tiket Lionel Messi (Argentina) 8 vs Swiss - Tiket Kylian Mbappé (Prancis) 7 vs Maroko - Tiket Erling Haaland (Norwegia) 7 vs Inggris - Tiket Harry Kane (Inggris) 6 vs Norwegia - Tiket Vinícius Júnior (Brasil) 4 Tersingkir Jude Bellingham (Inggris) 4 vs Norwegia - Tiket Ousmane Dembele (Prancis) 4 vs Maroko - Tiket Julián Quiñones (Meksiko) 4 Tersingkir Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Tersingkir Mikel Oyarzabal (Spanyol) 4 vs Belgia - Tiket



Lionel Messi juga memuncaki daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen Piala Dunia, dengan mencetak 21 gol di enam edisi berbeda (2006-2026).

Di mana saja lokasi pertandingan perempat final Piala Dunia FIFA 2026?