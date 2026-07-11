Ketegangan di Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin memuncak.

Rangkaian pertandingan seru dan menegangkan di seluruh Amerika Utara terus berlanjut hari ini.

Dengan ketiga tuan rumah bersama yang tersingkir dan Brasil, juara dunia lima kali, yang tersingkir secara mengejutkan pada babak 16 besar, dinamika babak perempat final pun berubah drastis.

Dengan Prancis mengalahkan Maroko dan Spanyol menyingkirkan Belgia, kini hanya tersisa dua pertandingan perempat final: Norwegia vs Inggris dan Argentina vs Swiss.

Biarkan GOAL memberikan Anda semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, cara memesan tiket untuk babak perempat final, berapa harganya, dan masih banyak lagi.

Siapa saja yang lolos ke perempat final Piala Dunia FIFA 2026?

Tanggal Jadwal (waktu kick-off setempat) Tempat Hasil Akhir / Tiket Kamis, 9 Juli Prancis vs Maroko (16.00 ET) Stadion Gillette (Boston) Prancis menang 2-0 Jumat, 10 Juli Spanyol vs Belgia (pukul 12.00 PT) Stadion SoFi (Los Angeles) Spanyol menang 2-1 Sabtu, 11 Juli Norwegia vs Inggris (pukul 5 sore ET) Stadion Hard Rock (Miami) Tiket Sabtu, 11 Juli Argentina vs Swiss (pukul 20.00 CDT) Arrowhead Stadium (Kansas City) Tiket

Cara membeli tiket perempat final Piala Dunia FIFA 2026

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, fase ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket perempat final Piala Dunia FIFA 2026?

Harga akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket, tetapi harga kursi untuk sisa pertandingan perempat final awalnya berkisar antara $275-$1.690, tergantung pada venue, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Lokasi Harga Nominal Harga Jual Kembali Rata-rata Tiket Hard Rock Stadium (Miami) $295 - $1.690 $1.955 - $8.500+ Tiket Arrowhead Stadium (Kansas City) $275 - $1.125 $3.900 - $10.000 Tiket

Apa yang bisa diharapkan dari babak perempat final Piala Dunia FIFA 2026?

Ada beberapa pertandingan perempat final yang tak terlupakan selama Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Tim-tim favorit, Brasil dan Portugal, sama-sama tersingkir secara mengejutkan oleh Kroasia dan Maroko.

Prancis lolos setelah pertarungan sengit melawan Inggris, dan dalam 'Pertempuran Lusail' yang terkenal itu, di mana 18 kartu kuning dan satu kartu merah dikeluarkan—sebuah rekor Piala Dunia—Argentina membutuhkan perpanjangan waktu untuk mengalahkan tim Belanda yang gigih dan bertekad kuat.

Turnamen 2026 ini telah menghadirkan begitu banyak drama yang luar biasa, hingga benar-benar membalikkan seluruh susunan babak. Prancis dan Spanyol telah memastikan tempat di semifinal, tetapi siapa yang akan bergabung dengan mereka?

Brasil, yang semula diunggulkan, tersingkir secara mengejutkan setelah kalah 2-1 di babak 16 besar dari Norwegia asuhan Erling Haaland, sehingga memicu pertarungan perempat final yang epik bagi Norwegia melawan Inggris (yang nyaris mengalahkan tuan rumah bersama Meksiko dengan skor 3-2 dalam pertandingan klasik di Stadion Azteca). Juga di bagian bawah undian, Argentina berhasil melakukan salah satu comeback terhebat yang pernah terjadi di Piala Dunia saat mengalahkan Mesir 3-2. Mereka kini akan berhadapan dengan Swiss, yang mengalahkan Kolombia dalam adu penalti yang dramatis.

Tiga puluh tahun setelah Piala Dunia AS 1994 memecahkan rekor, edisi 2026 yang diperluas ini terbukti menjadi Piala Dunia terbesar, paling meriah, dan paling penuh gejolak dalam sejarah sepak bola.

Sepatu Emas Piala Dunia 2026 - Klasemen Terbaru

Setelah mencetak gol kedelapannya di turnamen ini, saat Prancis bertanding melawan Maroko di perempat final, Kylian Mbappe kembali ke puncak klasemen Sepatu Emas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Lionel Messi.

Pemain (Tim) Jumlah Gol Pertandingan Berikutnya - Tiket Kylian Mbappé (Prancis) 8 vs Spanyol - Tiket Lionel Messi (Argentina) 8 vs Swiss - Tiket Erling Haaland (Norwegia) 7 vs Inggris - Tiket Harry Kane (Inggris) 6 vs Norwegia - Tiket Ousmane Dembele (Prancis) 5 vs Spanyol - Tiket Vinícius Júnior (Brasil) 4 Tersingkir Jude Bellingham (Inggris) 4 vs Norwegia - Tiket Julián Quiñones (Meksiko) 4 Tersingkir Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Tersingkir Mikel Oyarzabal (Spanyol) 4 vs Prancis - Tiket

Di mana saja lokasi pertandingan perempat final Piala Dunia FIFA 2026?