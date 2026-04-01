PSG akan menjamu Liverpool di Parc des Princes, Paris, pada Rabu, 8 April.

Paris Saint-Germain saat ini berada di peringkat pertama Ligue 1 dan tampil dominan di Eropa, sementara Liverpool berada di peringkat kelima Liga Premier, dengan mengandalkan Liga Champions sebagai peluang utama mereka untuk meraih kejayaan musim ini.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Paris Saint-Germain vs Liverpool, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off pertandingan Liga Champions Paris Saint-Germain vs Liverpool?

Champions League - Final Stage Parc des Princes

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Paris Saint-Germain vs Liverpool?

Selain Final Liga Champions UEFA, Anda tidak dapat membeli tiket pertandingan Liga Champions secara langsung melalui UEFA.

Sebaliknya, tiket dijual oleh masing-masing klub yang berkompetisi di edisi musim ini.

Anda harus mengunjungi situs masing-masing klub untuk pertandingan yang ingin Anda hadiri dan membeli tiket dari sana.

Meskipun situs resmi klub merupakan cara paling aman bagi para pendukung untuk membeli tiket Liga Champions, mereka yang ingin menonton pertandingan mungkin ingin mempertimbangkan situs-situs sekunder seperti Ticombo sebagai alternatif untuk mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket Liga Champions Paris Saint-Germain vs Liverpool?

Harga tiket Liga Champions UEFA bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk klub yang bertanding, lokasi, dan tahap kompetisi.

Misalnya, pertandingan semifinal yang menampilkan Real Madrid atau Arsenal akan jauh lebih mahal daripada pertandingan fase grup di Limassol, saat melawan Pafos.

Klub biasanya menetapkan harga tiket Liga Champions UEFA pada awal musim untuk fase grup. Jika sebuah tim lolos ke babak gugur, harga mungkin naik untuk pertandingan tertentu, tergantung pada lawan, lokasi, dan permintaan.

Pantau terus portal tiket resmi berbagai klub untuk informasi lebih lanjut mengenai ketersediaan dan harga.

Jika Anda mencari opsi menit-menit terakhir, tiket di situs sekunder seperti Ticombo saat ini tersedia.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Paris Saint-Germain vs Liverpool?

PSG memasuki babak perempat final ini dalam performa mencetak gol yang bagus. Mereka baru-baru ini mengalahkan Chelsea di babak 16 besar dengan kemenangan telak 5-2 di Parc des Princes pada 11 Maret, sebelum menegaskan keunggulan mereka dengan kemenangan 3-0 di Stamford Bridge pada 17 Maret.

Dengan Bradley Barcola dan Ousmane Dembélé yang merepotkan pertahanan lawan, tim asuhan Luis Enrique saat ini mencetak rata-rata hampir tiga gol per pertandingan di kompetisi ini.

Setelah kekalahan 1-0 di kandang Galatasaray pada 10 Maret, Liverpool membalikkan keadaan dengan malam yang gemilang di Anfield, menghancurkan raksasa Turki itu 4-0 pada 18 Maret untuk melaju ke babak berikutnya.

