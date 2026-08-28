Paris FC akan menghadapi Strasbourg pada Sabtu, 19 September 2026 di Stade Jean Bouin, Paris.

Kedua tim sebelumnya bermain imbang 0-0 dalam pertemuan liga terakhir mereka pada Maret 2026. Dengan posisi klasemen awal musim yang dipertaruhkan, kedua klub akan berusaha mengamankan tiga poin krusial dalam laga ini.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Paris FC vs Strasbourg, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Ligue 1 Paris FC vs Strasbourg?

Paris FC vs Strasbourg berlangsung di Stade Jean Bouin, Paris.

Ligue 1 - Pekan 5 19 Sep 2026 - 11.00 Stade Jean Bouin

Bagaimana cara membeli tiket Ligue 1 Paris FC vs Strasbourg?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Paris FC dan Strasbourg pada 19 September 2026, Anda bisa membelinya melalui beberapa platform tiket primer dan sekunder:

Situs resmi klub: Sumber utama adalah portal tiket resmi Paris FC (billetterie.parisfc.fr), tempat tiket kandang untuk pertandingan di Stade Jean-Bouin dirilis langsung kepada suporter umum.

Tiket VIP resmi: Untuk opsi hospitality atau lounge VIP, tiket dijual secara resmi melalui Official-VIP (official-vip.fr).

Marketplace tiket sekunder: Jika kursi standar resmi sudah habis, tiket tersedia di situs perbandingan dan penjualan kembali sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Ligue 1 Paris FC vs Strasbourg?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 Paris FC vs Strasbourg di Stade Jean-Bouin bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan platform pembelian:

Tiket masuk umum standar: Tiket primer langsung melalui situs resmi klub mulai dari sekitar €17 hingga €25 untuk tempat duduk umum.

Marketplace pasar sekunder: Platform resale dan reseller seperti StubHub saat ini mencantumkan tempat duduk standar mulai dari €38 hingga €60 per tiket.

Opsi premium & hospitality: Kursi kategori 1 di sisi lapangan, posisi premium, dan paket VIP hari pertandingan berada di kisaran €75 hingga €150+ tergantung akses lounge yang disertakan dan garis pandang.

Paris FC vs Strasbourg di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paris FC vs Strasbourg

Paris FC belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan catatan satu hasil imbang dan empat kekalahan. Satu-satunya laga kompetitif mereka dalam rangkaian itu berakhir 0-0 melawan Troyes di Ligue 1 pada 22 Agustus. Sebelumnya, mereka kalah 3-2 dari Angers dan dibekuk 4-0 oleh Mainz 05 pada pramusim. Dua hasil imbang 2-2 melawan VfB Stuttgart dan Como melengkapi catatan tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Paris FC mencetak empat gol dan kebobolan sembilan.

Catatan terbaru Strasbourg juga tidak kalah sulit. Mereka hanya memenangkan satu dari lima pertandingan terakhir mereka, hasil imbang 1-1 melawan Newcastle United dalam laga persahabatan. Musim Ligue 1 mereka dimulai dengan kekalahan 4-0 dari Marseille pada 21 Agustus. Mereka juga kalah dua kali dari Freiburg dan dibekuk 5-2 oleh Elversberg. Strasbourg kebobolan 13 gol dalam rangkaian lima pertandingan itu sambil mencetak empat gol.

Paris FC vs Strasbourg: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan paling baru antara kedua tim ini terjadi di Ligue 1 pada 15 Maret 2026, ketika Strasbourg menjamu Paris FC dan laga berakhir 0-0. Sebelumnya, Paris FC menjamu Strasbourg di Stade Jean Bouin pada September 2025, dengan Strasbourg menang 3-2. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, yang mencakup tiga pertandingan dari Ligue 3 pada 2014 dan 2015, masing-masing tim mengklaim dua kemenangan, dengan satu hasil imbang.