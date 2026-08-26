Cara mendapatkan tiket Paris FC vs Lyon: Harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Paris FC akan menghadapi Lyon pada Sabtu, 12 September 2026 di Stade Jean Bouin, Paris.

Laga ini menjadi ujian penting bagi Paris FC saat mereka berupaya membuktikan diri melawan salah satu kekuatan mapan dalam sepakbola Prancis. Suporter dan analis sama-sama akan mengamati dengan saksama untuk melihat bagaimana duel taktik berlangsung di lapangan di bawah sorotan lampu pada Jumat malam.

Biarkan GOAL memberikan Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Paris FC vs Lyon, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Paris FC vs Lyon di Ligue 1?

Paris FC vs Lyon akan kick-off di Stade Jean Bouin, Paris, dengan waktu pastinya dikonfirmasi dalam detail pertandingan di atas.

Ligue 1 - Pekan 4 12 Sep 2026 - 14.45 Stade Jean Bouin

Cara membeli tiket Paris FC vs Lyon di Ligue 1

Untuk mendapatkan tiket laga Ligue 1 antara Paris FC dan Lyon pada 12 September 2026, Anda bisa mengikuti jalur penjualan tiket standar berikut:

Kanal resmi klub: Kunjungi situs resmi Paris FC untuk memeriksa ketersediaan tiket, periode akses anggota klub, dan penjualan umum langsung dari klub tuan rumah.

Loket stadion: Tiket terkadang bisa dibeli langsung di loket tiket Stade Jean-Bouin, tergantung pada ketersediaan menjelang hari pertandingan.

Marketplace sekunder: Jika tiket habis terjual melalui kanal resmi utama, platform seperti StubHub mencantumkan kursi dari penjual pihak ketiga.

Paris FC vs Lyon di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paris FC vs Lyon

Paris FC tidak meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan catatan satu hasil imbang dan empat kekalahan dalam periode tersebut. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 melawan Troyes di Ligue 1 pada 22 Agustus. Sebelumnya, mereka kalah 3-2 dari Angers dan dibekuk Mainz 05 dengan skor 4-0 dalam laga uji coba pramusim. Paris FC mencetak empat gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut, dengan hasil imbang melawan VfB Stuttgart dan Como, yang keduanya berakhir 2-2, menjadi satu-satunya hasil yang memberi sedikit dorongan.

Lyon membukukan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhirnya. Pertandingan terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 di markas Toulouse di Ligue 1 pada 22 Agustus, dan mereka juga mengalahkan Sparta Prague 3-0 di kualifikasi Liga Champions. Kekalahan 4-0 dari Real Betis pada pramusim menjadi titik terendah dalam rangkaian itu. Lyon bermain imbang 1-1 melawan Fenerbahce di play-off Liga Champions dan kalah 2-1 dari Sparta Prague pada leg pertama, sebelum membalikkan keadaan dalam duel tersebut.

Paris FC vs Lyon: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara Paris FC dan Lyon terjadi di Ligue 1 pada 8 Maret 2026, ketika Lyon menjamu Paris FC dan pertandingan berakhir 1-1. Sebelumnya, Paris FC menjamu Lyon di Stade Jean Bouin pada Oktober 2025 dan kedua tim berbagi enam gol dalam hasil imbang 3-3. Satu-satunya pertemuan lain yang tercatat dalam data ini adalah hasil imbang 0-0 di Coupe de France pada Desember 2021, juga saat Paris FC menjadi tuan rumah. Dalam tiga pertandingan, tidak ada satu pun tim yang mampu meraih kemenangan.

Klasemen Paris FC vs Lyon

Dalam klasemen Ligue 1 saat ini, Lyon berada di posisi keempat sementara Paris FC menempati urutan ke-12.