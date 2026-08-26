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Cara mendapatkan tiket Paris FC vs Lyon: Harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Paris FC menghadapi Lyon di Ligue 1. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Paris FC akan menghadapi Lyon pada Sabtu, 12 September 2026 di Stade Jean Bouin, Paris.

Laga ini menjadi ujian penting bagi Paris FC saat mereka berupaya membuktikan diri melawan salah satu kekuatan mapan dalam sepakbola Prancis. Suporter dan analis sama-sama akan mengamati dengan saksama untuk melihat bagaimana duel taktik berlangsung di lapangan di bawah sorotan lampu pada Jumat malam.

Biarkan GOAL memberikan Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Paris FC vs Lyon, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Paris FC vs Lyon di Ligue 1?

Paris FC vs Lyon akan kick-off di Stade Jean Bouin, Paris, dengan waktu pastinya dikonfirmasi dalam detail pertandingan di atas.

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Ligue 1 - Pekan 4
Stade Jean Bouin

Cara membeli tiket Paris FC vs Lyon di Ligue 1

Untuk mendapatkan tiket laga Ligue 1 antara Paris FC dan Lyon pada 12 September 2026, Anda bisa mengikuti jalur penjualan tiket standar berikut:

  • Kanal resmi klub: Kunjungi situs resmi Paris FC untuk memeriksa ketersediaan tiket, periode akses anggota klub, dan penjualan umum langsung dari klub tuan rumah.
  • Loket stadion: Tiket terkadang bisa dibeli langsung di loket tiket Stade Jean-Bouin, tergantung pada ketersediaan menjelang hari pertandingan.
  • Marketplace sekunder: Jika tiket habis terjual melalui kanal resmi utama, platform seperti StubHub mencantumkan kursi dari penjual pihak ketiga.

Paris FC vs Lyon di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paris FC vs Lyon

Paris FC tidak meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan catatan satu hasil imbang dan empat kekalahan dalam periode tersebut. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 melawan Troyes di Ligue 1 pada 22 Agustus. Sebelumnya, mereka kalah 3-2 dari Angers dan dibekuk Mainz 05 dengan skor 4-0 dalam laga uji coba pramusim. Paris FC mencetak empat gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut, dengan hasil imbang melawan VfB Stuttgart dan Como, yang keduanya berakhir 2-2, menjadi satu-satunya hasil yang memberi sedikit dorongan.

Lyon membukukan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhirnya. Pertandingan terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 di markas Toulouse di Ligue 1 pada 22 Agustus, dan mereka juga mengalahkan Sparta Prague 3-0 di kualifikasi Liga Champions. Kekalahan 4-0 dari Real Betis pada pramusim menjadi titik terendah dalam rangkaian itu. Lyon bermain imbang 1-1 melawan Fenerbahce di play-off Liga Champions dan kalah 2-1 dari Sparta Prague pada leg pertama, sebelum membalikkan keadaan dalam duel tersebut.

PAR

PAR - Performa

COM
S2-2
VFB
S2-2
M05
K4-0
SCO
K3-2
TRO
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
OL

OL - Performa

BET
K4-0
SPP
K2-1
SPP
M3-0
FB
S1-1
TFC
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Paris FC vs Lyon: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara Paris FC dan Lyon terjadi di Ligue 1 pada 8 Maret 2026, ketika Lyon menjamu Paris FC dan pertandingan berakhir 1-1. Sebelumnya, Paris FC menjamu Lyon di Stade Jean Bouin pada Oktober 2025 dan kedua tim berbagi enam gol dalam hasil imbang 3-3. Satu-satunya pertemuan lain yang tercatat dalam data ini adalah hasil imbang 0-0 di Coupe de France pada Desember 2021, juga saat Paris FC menjadi tuan rumah. Dalam tiga pertandingan, tidak ada satu pun tim yang mampu meraih kemenangan.

Head to Head

Paris FCSeriLyon
0
3
0
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FT
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
3
Lyon badge
Lyon
OL
3
FT
Coupe de France
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Lyon badge
Lyon
OL
0
FT
4Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/3
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/3

Klasemen Paris FC vs Lyon

Dalam klasemen Ligue 1 saat ini, Lyon berada di posisi keempat sementara Paris FC menempati urutan ke-12.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MarseilleMarseilleOM
110040+43
M
2
LensLensRCL
110052+33
M
3
LilleLilleLIL
110020+23
M
4
LyonLyonOL
110020+23
M
5
MonacoMonacoASM
110010+13
M
6
BrestBrestB29
10102201
S
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
S
8
Le MansLe MansLEM
10102201
S
9
RennesRennesREN
10102201
S
10
LorientLorientFCL
10100001
S
11
NiceNiceNCE
10100001
S
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
S
13
TroyesTroyesTRO
10100001
S
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
K
15
AngersAngersSCO
100102-20
K
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
K
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
K
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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