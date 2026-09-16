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Cara mendapatkan tiket Paderborn vs VfB Stuttgart: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Paderborn menghadapi VfB Stuttgart di Bundesliga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Paderborn akan menghadapi VfB Stuttgart pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Home Deluxe Arena, Paderborn.

Dalam catatan pertemuan historis kedua tim, VfB Stuttgart mempertahankan keunggulan kuat dengan memenangi tiga dari empat pertemuan kompetitif terakhir mereka, ditambah satu hasil imbang. Bentrokan kompetitif terbaru mereka terjadi di DFB-Pokal pada 31 Januari 2023, ketika VfB Stuttgart meraih kemenangan tandang 2-1 atas Paderborn.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Paderborn vs VfB Stuttgart, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Paderborn vs VfB Stuttgart?

Paderborn vs VfB Stuttgart pada Sabtu, 10 Oktober 2026, di Home Deluxe Arena, Paderborn.

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Bundesliga - Pekan 5
Home Deluxe Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Paderborn vs VfB Stuttgart?

Membeli tiket untuk laga Paderborn vs VfB Stuttgart bergantung pada apakah Anda berencana duduk di sektor tuan rumah atau tim tamu, karena kedua klub mengelola distribusi tiket melalui saluran resmi yang berbeda.

Pasar primer resmi

  • Pendukung tuan rumah (sektor SC Paderborn):
    • Beli langsung melalui toko tiket online resmi SC Paderborn 07 atau di loket stadion di Home Deluxe Arena. Anggota klub dan pemegang tiket musiman biasanya mendapat akses prioritas sebelum sisa tiket dibuka untuk publik umum.
  • Pendukung tim tamu (sektor VfB Stuttgart):
    • Beli melalui portal tiket resmi VfB Stuttgart. Alokasi blok tim tamu hampir secara eksklusif didistribusikan kepada anggota klub VfB Stuttgart dan klub suporter resmi.

Berapa harga tiket Bundesliga Paderborn vs VfB Stuttgart?

Biaya tiket untuk laga Paderborn vs VfB Stuttgart bervariasi tergantung pada apakah Anda membeli langsung melalui saluran resmi klub atau pasar tiket sekunder.

Pasar primer (loket resmi)

Jika dibeli langsung melalui saluran resmi klub di Home Deluxe Arena, harga nominal umumnya berada dalam tingkatan berikut:

  • Sektor berdiri (Stehplatz): €14,50 - €16,50
  • Sektor duduk standar (Sitzplatz): €29,00 - €39,00

Paderborn vs VfB Stuttgart Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paderborn vs VfB Stuttgart

Paderborn meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Penampilan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Freiburg di Bundesliga pada 5 September. Sebelumnya, mereka bermain imbang 0-0 dengan Mainz 05 di liga dan menang 4-2 atas 1. FC Phoenix Luebeck di DFB-Pokal. Dalam lima pertandingan tersebut, Paderborn mencetak delapan gol dan kebobolan enam gol.

Stuttgart meraih tiga kemenangan, satu kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Cologne di Bundesliga pada 4 September, setelah kalah 5-1 dari Bayern Munich pada pekan sebelumnya. Tim ini juga mencatat kemenangan 4-0 atas Hansa Rostock di DFB-Pokal dalam rangkaian tersebut. Stuttgart mencetak 13 gol dalam lima pertandingan itu dan kebobolan delapan gol.

SCP

SCP - Performa

SVW
S2-2
PHL
M2-4
M05
S0-0
SCF
K0-1
BVB
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
VFB

VFB - Performa

HRO
M0-4
FCB
K5-1
KOE
M4-1
VIK
M3-1
TSG
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Paderborn vs VfB Stuttgart: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 31 Januari 2023 di DFB-Pokal, ketika Stuttgart menang 2-1 di kandang Paderborn. Dalam lima pertemuan yang tercatat, Stuttgart menang empat kali, dengan satu hasil imbang dan tanpa kemenangan bagi Paderborn. Stuttgart juga mencetak lebih banyak gol dalam rangkaian pertemuan ini, termasuk kemenangan tandang 4-1 di DFB-Pokal 2002.

Head to Head

PaderbornSeriVfB Stuttgart
0
1
4
DFB-Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
FT
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
FT
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
0
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
FT
DFB-Pokal
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
FT
DFB-Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
4
FT
3Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
FreiburgFreiburgSCF
3300101+99
M
M
M
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
M
M
M
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
S
M
M
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
321072+57
M
S
M
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
M
K
M
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
K
M
M
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
S
M
K
8
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
K
M
S
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
M
K
S
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
S
M
K
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
M
S
K
12
FC KoelnFC KoelnKOE
311157-24
S
K
M
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
M
K
K
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
K
M
K
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
K
K
S
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
K
K
S
17
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
3003312-90
K
K
K
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
3003012-120
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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