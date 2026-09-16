Paderborn akan menghadapi VfB Stuttgart pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Home Deluxe Arena, Paderborn.

Dalam catatan pertemuan historis kedua tim, VfB Stuttgart mempertahankan keunggulan kuat dengan memenangi tiga dari empat pertemuan kompetitif terakhir mereka, ditambah satu hasil imbang. Bentrokan kompetitif terbaru mereka terjadi di DFB-Pokal pada 31 Januari 2023, ketika VfB Stuttgart meraih kemenangan tandang 2-1 atas Paderborn.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Paderborn vs VfB Stuttgart, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Paderborn vs VfB Stuttgart?

Paderborn vs VfB Stuttgart pada Sabtu, 10 Oktober 2026, di Home Deluxe Arena, Paderborn.

Bundesliga - Pekan 5 10 Okt 2026 - 09.30 Home Deluxe Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Paderborn vs VfB Stuttgart?

Membeli tiket untuk laga Paderborn vs VfB Stuttgart bergantung pada apakah Anda berencana duduk di sektor tuan rumah atau tim tamu, karena kedua klub mengelola distribusi tiket melalui saluran resmi yang berbeda.

Pasar primer resmi

Pendukung tuan rumah (sektor SC Paderborn):

Beli langsung melalui toko tiket online resmi SC Paderborn 07 atau di loket stadion di Home Deluxe Arena. Anggota klub dan pemegang tiket musiman biasanya mendapat akses prioritas sebelum sisa tiket dibuka untuk publik umum.

Pendukung tim tamu (sektor VfB Stuttgart):

Beli melalui portal tiket resmi VfB Stuttgart. Alokasi blok tim tamu hampir secara eksklusif didistribusikan kepada anggota klub VfB Stuttgart dan klub suporter resmi.



Berapa harga tiket Bundesliga Paderborn vs VfB Stuttgart?

Biaya tiket untuk laga Paderborn vs VfB Stuttgart bervariasi tergantung pada apakah Anda membeli langsung melalui saluran resmi klub atau pasar tiket sekunder.

Pasar primer (loket resmi)

Jika dibeli langsung melalui saluran resmi klub di Home Deluxe Arena, harga nominal umumnya berada dalam tingkatan berikut:

Sektor berdiri (Stehplatz): €14,50 - €16,50

Sektor duduk standar (Sitzplatz): €29,00 - €39,00

Paderborn vs VfB Stuttgart Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paderborn vs VfB Stuttgart

Paderborn meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Penampilan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Freiburg di Bundesliga pada 5 September. Sebelumnya, mereka bermain imbang 0-0 dengan Mainz 05 di liga dan menang 4-2 atas 1. FC Phoenix Luebeck di DFB-Pokal. Dalam lima pertandingan tersebut, Paderborn mencetak delapan gol dan kebobolan enam gol.

Stuttgart meraih tiga kemenangan, satu kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Cologne di Bundesliga pada 4 September, setelah kalah 5-1 dari Bayern Munich pada pekan sebelumnya. Tim ini juga mencatat kemenangan 4-0 atas Hansa Rostock di DFB-Pokal dalam rangkaian tersebut. Stuttgart mencetak 13 gol dalam lima pertandingan itu dan kebobolan delapan gol.

Paderborn vs VfB Stuttgart: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 31 Januari 2023 di DFB-Pokal, ketika Stuttgart menang 2-1 di kandang Paderborn. Dalam lima pertemuan yang tercatat, Stuttgart menang empat kali, dengan satu hasil imbang dan tanpa kemenangan bagi Paderborn. Stuttgart juga mencetak lebih banyak gol dalam rangkaian pertemuan ini, termasuk kemenangan tandang 4-1 di DFB-Pokal 2002.